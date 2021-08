In questo periodo dell’anno il consumo di frutta e verdura cresce in maniera piuttosto evidente. Sicuramente un dato importante per il benessere in quanto i vegetali sono preziosi alleati dell’organismo che attiva i processi di termoregolazione contro il caldo. Allora perché destinare alla spazzatura parti di frutta e verdura che si possono consumare regolarmente e che offrono una preziosa fonte naturale di energia? Buttare le bucce di pesche è un enorme spreco perché hanno queste utilissime funzioni come possiamo vedere di seguito.

Un’esplosione di gusto e di nutrienti

Le pesche sono dei frutti estivi estremamente apprezzati in ciascuna varietà presente in commercio. Come molti frutti giallo-arancio, possiedono proprietà specifiche che le rendono ottime per questa stagione dell’anno. Esse sono ricche di acqua che conferisce un alto potere idratante per l’organismo. Inoltre, contengono sali minerali e vitamine assai preziosi per il corpo. Lo stesso vale per la buccia che purtroppo spesso la si considera come elemento di scarto. Chi utilizza pesche preferibilmente non trattate, lavandole con cura, può servirsi della buccia per realizzare delle favolose ricette.

Un esempio di riutilizzo in cucina delle bucce di pesche può consistere nella preparazione di una favolosa crema di bucce di pesca. Si tratta di una ricetta semplicissima che non richiede l’utilizzo del forno ed è molto fresca per le giornate di caldo torrido. Gli ingredienti necessari per quattro coppe di crema sono:

500 grammi di bucce di pesche;

3 cucchiai di latte (in alternativa di soia);

2 barattoli di yogurt bianco (in alternativa di soia);

una manciata di gocce di cioccolato;

qualche fogliolina di menta fresca.

Per prima cosa versare lo yogurt in una ciotola e riporre nel congelatore per un paio di ore. Nel frattempo frullare la scorze di pesca ben lavate e asciugate insieme al latte. Tenere da parte alcune strisce di bucce per la decorazione. Quando lo yogurt sarà congelato, unirlo al frullato di bucce di pesca e continuare a frullare fino a quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati. A questo punto, è possibile unire le gocce di cioccolato e decorare con le foglie di menta su ciascuna coppa. Gli amanti dell’effetto crunchy possono unire anche della granella di nocciole o di pistacchi alla decorazione servendo la crema ben fredda.

