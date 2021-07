Netflix torna con un’altra spettacolare serie per chi ama la monarchia e le storie d’amore. In questo ultimo periodo l’azienda americana di streaming sta facendo uscire moltissime nuove serie assieme a nuove stagioni di alcune serie già esistenti.

Ad esempio è impossibile non notare il grandissimo successo delle quarta stagione di Elite, con l’arrivo di un frizzante nuovo cast. Oppure non possiamo non citare la seconda stagione di Lupin, il ladro gentiluomo, interpretato dall’attore Omar Sy.

Nuova serie Netflix per chi ama la monarchia e le storie d’amore

Il gigante dello streaming del piccolo schermo ha da poco lanciato una nuova elettrizzante serie. Se gli scandali di corte, le storie d’amore e la monarchia sono il pane quotidiano allora questa nuova serie Netflix bisogna guardarla.

Dopo il mega successo di “The Crown”, ormai la monarchia entra liberamente nella case delle persone. E tutti si sono appassionati alla storie d’amore tra principi e principesse, ma anche a tradimenti e scandali.

La serie Netflix da vedere in un weekend

La nuova serie Netflix si chiama “Young Royals” e racconta la storia del futuro principe di Svezia. Da sempre consapevole di essere il secondogenito, e quindi non erede diretto al trono, vive la sua vita con più serenità: tra serate in discoteca e amicizie non reali. Dopo uno spiacevole avvenimento la regina decide di mandarlo a studiare nel prestigioso collegio di Hillerska, dove studia anche suo cugino.

Lì la sua vita cambierà, farà nuove amicizie e si legherà moltissimo ad un ragazzo della scuola. Tutto però cambia drasticamente quando un brutto fatto colpisce la famiglia reale cambiando tutte le carte in gioco.

Ma forse l’unico modo per far tornare tutto come era prima è quello di seguire il proprio cuore e vivere ogni singola emozione. Ed ecco la nuova serie Netflix per chi ama la monarchia e le storie d’amore.

Approfondimento

Incredibile trucco che permette di ascoltare i propri messaggi vocali su WhatsApp prima di inviarli.