Quante volte si mandano i messaggi vocali su WhatsApp, ma si vorrebbero riascoltare prima di schiacciare invio? Ecco allora un incredibile trucco che permette di ascoltare i propri messaggi vocali su WhatsApp prima di inviarli.

Sarebbe veramente una funzione utile dato che così si possono evitare vocali senza senso oppure vocali spiacevoli, che non si volevano mandare. Infatti è possibile riascoltare la propria nota audio prima di inviarla al destinatario. Ma come si può fare?

Facciamo un esempio

Si sta facendo una conversazione su WhatsApp e un nostro amico o parente ci manda un lunghissimo vocale. Quindi di santa pazienza iniziamo a registrare il nostro. Alla fine del messaggio, però, non ci si ricorda più se il nostro audio è abbastanza esaustivo o semplicemente ben chiaro. Quindi si ha voglia di riascoltarlo per vedere se tutto fila liscio. Questo è assolutamente possibile grazie a questo incredibile trucco che permette di ascoltare i propri messaggi vocali su WhatsApp prima di inviarli.

Incredibile trucco che permette di ascoltare i propri messaggi vocali su WhatsApp prima di inviarli

Ecco come ascoltare un vocale su WhatsApp prima di mandarlo. In realtà il procedimento è molto semplice. Quando si manda una nota audio, si preme il pulsante che registra e poi si schiaccia invio. Però in quel preciso momento è impossibile riascoltarlo. Infatti quello che si può fare è inviare il vocale oppure cancellarlo.

Quello che invece bisogna fare per riascoltare il vocale è prima registrarlo andando quindi sulla conversazione con il nostro destinatario. Poi uscire dalla chat e tornare nella home dove ci sono tutte le conversazioni.

Ora basta rientrare nella chat di prima e noteremo come il nostro messaggio è lì in attesa di essere mandato o di essere cancellato. Ma in questo momento è possibile anche riascoltarlo schiacciando il triangolo play.

Una volta ascoltato possiamo schiacciare invio. Ed ecco che il gioco è fatto e così si eviteremo messaggi poco chiari o addirittura con errori.

