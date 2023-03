Rifare i letti come suggeriscono i tedeschi: 6 vantaggi e pochi minuti di lavoro

Siamo abituati a utilizzare lenzuola e piumini o copriletto grandi per dormire. In Italia si usa così, al mattino rifacciamo il letto incastrando i bordi ed è una grande fatica. In Germania si comportano diversamente e sono più veloci, potremmo copiare il loro sistema. Vediamo di che si tratta.

In Italia lenzuola e piumini sono matrimoniali, 155×200 centimetri, ingombranti e difficili da lavare. Ci infiliamo sotto con il partner e iniziano gli spostamenti notturni e il sonno tribolato. In Germania hanno risolto diversamente. Fare il letto alla tedesca significa utilizzare due piumini separati. Non esistono le lenzuola. I piumini sono più piccoli, 135×200 centimetri, ognuno ha il suo.

È un sistema che si è diffuso in Svezia e Norvegia, ma anche in Austria e Svizzera e ora sta arrivando in Italia. Trentino e Valle d’Aosta apprezzano la praticità. La totale assenza delle lenzuola potrebbe essere difficile da digerire per gli italiani che sono abituati in altro modo. Molti pensano che ci sia una mancanza di igiene. Ma se il piumino è di qualità cioè anallergico e traspirante questo problema non esiste. Chi non ama rifare il letto la mattina la troverà una valida alternativa.

Più igiene e non meno

Rifare i letti come suggeriscono i tedeschi ci porta numerosi vantaggi. Ne possiamo contare 7. Il primo è dato dalle dimensioni del piumino che è più piccolo quindi la mattina può essere facilmente piegato e il letto è fatto. La dimensione ci permette di lavarlo più senza problemi, riporlo senza occupare spazio durante la stagione calda, stirarlo con maggiore agilità. Il secondo vantaggio è dato dalla mancanza delle lenzuola, minore quantità di biancheria da lavare, stirare o piegare. Le faccende domestiche con il letto rifatto alla tedesca ci fanno risparmiare davvero tanto tempo.

Il terzo vantaggio riguarda la libertà nei movimenti quando dormiamo. Possiamo muoverci tranquillamente nel letto senza la paura di aggrovigliare le gambe. Le lenzuola per quanto ci possano sembrare indispensabili sono scomode, si attorcigliano e non ci lasciano muovere come vorremmo.

Rifare i letti come suggeriscono i tedeschi: si va d’amore e d’accordo

Rifare i letti come dicono i tedeschi permette di avere una minore presenza di acari tra le coperte. Di solito gli esperti ci dicono di aprire le finestre la mattina e di lasciare il letto in disordine per qualche minuto. Gli acari odiano luce e aria ed è in questo modo che si combatte la loro presenza. Facendo il letto come lo fanno i tedeschi dobbiamo solo piegare il piumino, quindi luce e aria possono agire contro gli acari nella maniera più efficace possibile.

Non disturbare il compagno che ci dorme di fianco non è un vantaggio da sottovalutare. Se abbiamo un sonno irrequieto e chi ci dorme di fianco invece ha il sonno leggere potremmo essere costretti a rimediare con il divano del salotto. La separazione dei 2 piumini potrebbe essere la soluzione più pratica. Anche il sesto vantaggio non è da poco. Utilizzare 2 piumini differenti significa poterne avere uno più pesante e uno meno. Chi soffre di più il caldo e chi il freddo non avrebbe più nessun problema. Ognuno potrebbe dormire finalmente con la temperatura che desidera.