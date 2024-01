Nuova emissione del BTP Valore, cosa vuol dire e quando avverrà

È stata annunciata la terza emissione del BTP Valore. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e quando precisamente avverrà, nonché eventuali altre date di cui gli investitori devono essere a conoscenza.

I BTP Valore sono una famiglia di titoli di Stato dedicati anche a risparmiatori e investitori retail, cioè quelli che non sono qualificati come clienti professionali.

Rappresentano una forma di investimento a medio-lungo termine e garantiscono una remunerazione crescente nel tempo.

Nuova emissione del BTP Valore, di cosa si tratta

Nella giornata di ieri è stata annunciata la nuova emissione del BTP Valore. Il titolo avrà una durata di circa sei anni, con cedole pagate ogni tre mesi e rendimenti prefissati e crescenti nel tempo.

Chi lo acquista nei giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza avrà diritto a un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7%.

Quando avverrà?

La nuova emissione del BTP Valore avverrà da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo fino alle 13, anche se la chiusura potrebbe essere anticipata.

Altra data importante, però, è il giorno 23 febbraio, durante il quale verranno comunicati i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, nonché il codice ISIN che identificherà il titolo.

Insomma, novità in arrivo per i piccoli risparmiatori che hanno intenzione di cominciare a investire in titoli di Stato o che già lo fanno.

Come investire in BTP Valore

L’investimento dovrà essere di minimo 1.000 euro e potrà essere acquistato attraverso il proprio home banking (purché sia abilitato al trading online) oppure direttamente presso la banca o ufficio postale che detiene il proprio conto corrente.

Si ricorda agli investitori, inoltre, che al BTP Valore si applica la tassazione agevolata per i titoli di Stato, che è pari al 12.5%, nonché l’esenzione dalle imposte di successione.

