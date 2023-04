Sofia Richie, figlia di Lionel, si è sposata. Ecco chi ha disegnato l’abito da sogno del matrimonio

Anche la figlia di Lionel Richie si è sposata. E la modella americana ha scelto di farlo in Francia con Elliot Grainge, noto dirigente discografico. Per l’occasione non bastava di certo un solo abito, e infatti ne sono stati realizzati ben tre, ma tutti dalla stessa casa di moda che da anni disegna abiti che fanno impazzire diverse generazioni.

Sofia Richie si è sposata. Erano presenti anche Paris Hilton, Cameron Diaz e il marito Benji Madden. La modella, influencer e designer ha scelto di dire sì in Francia, più precisamente nella Riviera Azzurra, nel magnifico palazzo Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes. Per l’occasione non bastava di certo un solo abito, ma la Richie ne ha sfoggiati ben tre. E uno di questi è un abito ispirato a quello indossato da Claudia Schiffer in passerella nella collezione autunno-inverno 1993/94 dello stesso marchio che l’ha vestita per il matrimonio.

Chi è Sofia Richie?

Il cognome già la dice lunga sul suo background. Infatti Sofia Richie è la figlia di Lionel Richie e dalla sua seconda moglie Diane Alexander. Una vita circondata dalle star tanto che il padrino di Sofia era Michael Jackson e oggi lei è una intima amica di sua figlia, Paris Jackson. È cresciuta con un’affinità per la musica che viene sicuramente da suo padre e ha imparato a cantare all’età di 5 anni, mentre a suonare il pianoforte all’età di 7 anni.

Chi è Elliot Grainge?

Anche Elliot è cresciuto nel mondo della musica e il padre Lucian Grainge, CEO di Universal Music Group, lo ha portato a diventare un importante dirigente discografico. Cresciuto nel Regno Unito in un ambiente esclusivo, Elliot nel 2009 si è trasferito negli Stati Uniti per frequentare la Northeastern University di Boston, dove ha ottenuto una laurea in arti e scienze. Elliot e Sofia hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 fidanzandosi poi ufficialmente nell’aprile 2021 per poi sposarsi nel 2023.

Sofia Richie, figlia di Lionel, si sposa con tre abiti Chanel

Sofia ha scelto per l’altare un abito lungo dallo scollo all’americana incrociato tempestato di paillettes bianche ton sur ton e perline. A completare il bridal look, un velo lungo e trasparente. Il giorno prima del matrimonio, per la cena di prova, ha invece optato per un abito dalla silhouette a colonna a collo alto con perline in stile flapper girl. Per il post wedding ha scelto invece un abito corto rigido con una camelia sul petto, fiore simbolo di Chanel. E così Sofia Richie, figlia di Lionel, si è sposata in 3 abiti Chanel.