Ecco quanto si può prelevare con il bancomat al massimo in un giorno e in un mese

Si è tornato a parlare di limite dei contanti con la proposta del Governo di alzarlo a 10.000 euro. Ma ci siamo mai chiesti se c’è un limite a quello che è possibile prelevare con il proprio bancomat? Certamente tutti conosciamo i limiti giornalieri, ma quanti soldi al massimo si possono prelevare in un mese dall’ATM? Scopriamolo continuando la lettura.

Solitamente il prelievo giornaliero da un bancomat è fissato da contratto e varia da banca a banca. Ma tutti conoscono il proprio limite che può variare dai 250 euro fino a 1.000 euro al giorno. Ci sono, poi, le carte prepagate per i minorenni che hanno limiti molto più bassi. Come quella proposta da Poste Italiane che permette un prelievo massimo di 30 euro. Ma ovviamente si tratta di prodotti studiati appositamente per insegnare ai più giovani a gestire i propri soldi. Ma ecco quanto si può prelevare con il bancomat ogni mese senza incorrere in problemi.

Esiste un tetto limite ai prelievi bancomat?

La Legge non impone un tetto massimo di prelievi in realtà. Tutte le iniziative legate al prelievo dei contanti, infatti, servono ad arginare l’evasione fiscale. E, ovviamente, il proliferare del lavoro in nero. Alla fine, pur non avendo la Legge fissato un limite al prelievo di contanti al bancomat, ci sono limiti oltre i quali potrebbe scattare il campanello di allarme del Fisco.

E questo potrebbe portare ad un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma attenzione. Queste precauzione sono prese soprattutto in riferimento alle imprese e alle aziende. In questi casi, infatti, se si procede a prelievi superiori a 5.000 euro mensili si potrebbe sospettare che si paghi in nero qualche dipendente.

Limiti mensili al prelievo

Per i privati, invece, i controlli sono meno serrati. E i limiti di prelievo, sia giornalieri che mensili, sono spesso legati alla disponibilità di liquidità sul conto. E non ad un vero e proprio limite imposto sull’utilizzo dei propri soldi in contanti.

In ogni caso generalmente le banche limitano i prelievi giornalieri ad un massimo di 1.000 euro. Il limite mensile, invece, è variabile e può oscillare tra i 2.000 ed i 3.000 euro.

Ma potrebbero essere anche diversi se la banca ha previsto con il cliente delle condizioni diverse. Come detto in precedenza, infatti, molto spesso i limiti impostati dall’istituto di credito dipendono anche dalle entrate del cliente. Per conoscere quali sono i limiti previsti dalla banca sia per il prelievo giornaliero che per quello mensile, in ogni caso, basta consultare il foglio informativo rilasciato con il bancomat.