Una bella notizia viene dalla scienza e dalla natura. Gli studiosi hanno scoperto degli alimenti che potrebbero mandare fuori gioco due paurose malattie neurologiche dei tempi moderni. I risultati sono sorprendenti tanto da poter far dichiarare agli scienziati che ci sono delle novità nella battaglia contro Parkinson e Alzheimer, due apprezzatissime bevande potrebbero risolvere il problema.

Uno studio moderno

L’Università di Tel Aviv in Israele ha aperto una nuova strada e di tipo naturale contro la lotta di due malattie degenerative del cervello. Oggi sentir parlare di Parkinson e Alzheimer fa tremare i polsi. Si tratta di malattie che agiscono lentamente e portano ad una degenerazione delle facoltà mentali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Grazie a questo studio si sono potute scoprire delle molecole, che danno un aiuto molto particolare per contrastare l’insorgenza di queste malattie. La cosa più interessante è che queste sostanze sono contenute in due bevande molto note e molto apprezzate.

Novità nella battaglia contro Parkinson e Alzheimer, due apprezzatissime bevande potrebbero risolvere il problema

Vino rosso e tè verde si possono dare la mano nella lotta contro questi due flagelli moderni. Nel cervello per un complesso meccanismo si formano delle sostanze tossiche. Queste poco per volta si accumulano e danno origine alle malattie degenerative.

Tuttavia, il vino rosso con il suo acido tannico e il tè verde con l’epicatechina gallato, riescono a bloccare il processo che porta alla formazione di sostanze tossiche nel cervello. Una buona notizia soprattutto se vista come prevenzione al Parkinson e l’Alzheimer.

Vino rosso e tè verde

I paesi della vite, quelli soprattutto che fanno parte dell’area mediterranea da secoli producono vino. Il vino rosso oramai fa parte della cultura di queste terre ed è un componente della celebre “Dieta Mediterranea”. Ed infatti i benefici che apporta un buon bicchiere di vino rosso non sono trascurabili. Protegge l’apparato cardiovascolare e riduce la formazione di grasso. Ha inoltre proprietà benefiche sul cervello producendo endorfine come ci dice la McGill University in Canada. Il vino rosso previene l’indebolimento mentale e la demenza senile. Ora si sa anche che insieme al tè verde contrasta l’insorgenza di Parkinson e Alzheimer.

Il tè verde è molto diffuso in Giappone e nell’area orientale. Tra le sue proprietà vi sono quelle antitumorali, protegge l’apparato cardiaco diminuendo i grassi, velocizza il metabolismo favorendo la perdita di peso.

Bere un bicchiere di vino rosso a pasto e una o due tazze di tè verde durante la giornata, non potrà che apportare notevoli benefici al nostro organismo.

Forse pochi conoscono l’incredibile effetto del vino rosso sui denti.