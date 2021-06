Le tradizioni culinarie in giro per il mondo sono le più diverse e alcuni popoli hanno trovato il modo di trasformare anche quel che potrebbe sembrare poco appetibile in prelibatezze da leccarsi i baffi. Persino le meduse sono diventate protagoniste di moltissimi piatti prelibati, soprattutto in oriente. Anche se le meduse sono composte per la maggior parte di acqua, si possono utilizzare in cucina in modi sorprendenti, e sono buonissime se sappiamo come cucinarle. Andiamo alla scoperta di questa prelibatezza poco conosciuta.

Non tutti lo sanno ma le meduse sono buonissime, ecco come cucinarle

Le meduse fanno parte della tradizione soprattutto nella cucina orientale. Ma di quali meduse stiamo parlando esattamente? Ci sono all’incirca una decina di specie che vengono comunemente consumate, e allevate soprattutto in Cina, Giappone e nei paesi del sud-est asiatico. Le meduse mediterranee non sono di solito reperibili nei negozi. Possiamo acquistare delle meduse disidratate nei negozi di cibo orientale. Ma come si possono cucinare? Non tutti lo sanno ma le meduse sono buonissime, ecco come cucinarle.

Ottime come antipasto o contorno

Per prima cosa, le meduse che si acquistano al negozio vanno reidratate, esattamente come faremmo per dei fughi secchi. Mettiamole quindi in acqua per almeno mezz’ora. Una volta reidratate, cucinarle è facilissimo. Possiamo tagliarle a striscioline sottili e condirle con olio, limone, aceto e erbe aromatiche per creare un antipasto fresco. Oppure possiamo cuocerle in umido, con peperoni, zucchine e cipolle per un secondo saporito. Sono ottime anche come contorno, saltate in padella fino a farle diventare croccanti, con un po’ di olio piccante e erba cipollina fresca. Le meduse non sono soltanto buonissime, ma fanno anche bene alla salute. Sono, infatti, poverissime di grassi e calorie, ma molto ricche di proteine e antiossidanti. Un vero toccasana per la nostra salute.

