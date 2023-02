I mercati rimbalzano ma non cambia il quadro grafico-proiezionidiborsa.it

Dopo il forte scivolone di venerdì, come da attese, oggi i mercati azionari internazionali tentano il rimbalzo. Cambia qualcosa? Non ancora, anzi gli oscillatori sembrano rafforzare le proprie tendenze verso il basso. I mercati rimbalzano ma non cambia il quadro grafico: pronti nuovi ribassi? Questa potrebbe essere l’ipotesi prevalente. La nostra attenzione comunque sarà concentrata su quello che accadrà domani e poi sulla scadenza del 17 febbraio, prossimo cluster mensile.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16.39 della giornata di contrattazione del 13 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.423

Eurostoxx Future

4.244

Ftse Mib Future

27.495

S&P 500 Index

4.117,26.

Cosa attendiamo per la settimana appena iniziata?

Lunedì si dovrebbe rimbalzare ed essere il giorno di massimo, per poi dare spazio a una nuova discesa. Venerdì probabilmente, sarà il giorno del minimo settimanale.

Primo turning point sarà il 17 febbraio, ma il più importante scadrà il 6 marzo. E prorio fra il 6 marzo e il 6 aprile attendiamo un ritracciamento importante. Questa struttura previsionale potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

I mercati rimbalzano ma non cambia il quadro grafico: pronti nuovi ribassi?

Di seguito gli obiettivi ribassisti di breve termine a cui da oggi puntano i mercati:

Dax Future

14.995/14.645

Eurostoxx Future

4.095/3.985

Ftse Mib Future

26.720/26.091

S&P 500 Index

3.945/3.885.

Questi obiettivi verrebbero sconfessati da subito da chiusure giornaliere superiori ai seuenti livelli:

Dax Future

15.510

Eurostoxx Future

4.243

Ftse Mib Future

27.625

S&P 500 Index

4.157.

Come più volte abbiamo spiegato su queste pagine, riteniamo che il minimo di ottobre e poi quello segnato a ridosso del 19 dicembre, sia stato di ripresa definitiva. Non crediamo che nel corso del 2023 verranno segnati minimi inferiori a quelli del 2022. La probabilità che questo accada al momento è inferiore al 40%.

Nel breve termine la situazione grafica non è chiara e pertanto le nostre previsioni riceveranno conferme/smentite da quello che accadrà da ora al 17 febbraio.

