L’analisi grafica ci dice che nonostante un crollo settimanale di oltre il 12% le azioni H-Farm potrebbero salire del 160% nei prossimi mesi.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,291 euro ha provocato un forte ritracciamento che potrebbe continuare fino in area 0,243 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

Per un rialzo di lungo termine con prospettive di guadagno molto interessanti, invece, bisognerà attendere chiusure mensili superiori a quota 0,276 euro. Qualora, invece, le quotazioni non dovessero essere in grado di rompere la resistenza e partire al rialzo, allora si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista con obiettivo i minimi storici.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Oltre alle indicazioni di carattere grafico, H-Farm è molto interessante anche per il modello di business che propone. In un mondo sempre più digitale, infatti, la società in quasi 2 decenni è diventato un leader culturale all’interno del panorama digitale in continua evoluzione, offrendo servizi di formazione e consulenza digitale ad aziende, professionisti e privati.

Nonostante un crollo settimanale di oltre il 12% le azioni H-Farm potrebbero salire del 160% nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo H-Farm (MIL:FARM) ha chiuso la seduta del 11 giugno a quota 0,258 euro in ribasso del 4,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Cosa fare con le azioni Autogrill visto l’aumento di capitale che partirà il 14 giugno?