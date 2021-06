In cucina la fantasia è sempre il miglior ingrediente. Tuttavia, quando si parla di paste fredde, la creatività viene spesso a mancare. Si finisce per fare sempre le due solite paste fredde, o quella con pomodorini e mozzarella o quella classica con il condimento dell’insalata di riso.

Ma perché c’è questa strana carenza di idee?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco un’alternativa originale, veloce e squisita, la pasta fredda incredibilmente buona, pronta in un batter d’occhio con 3 ingredienti soltanto.

Friggitelli e salsa di soia

Si può dire che questa ricetta sia un vero proprio incontro di culture. Si uniscono insieme tre prodotti provenienti da zone molto lontane. La salsa di soia giapponese, mentre i friggiteli e la cipolla rossa di Tropea sono prodotti tipici dell’Italia centro meridionale. Ecco un buon esempio di come l’incontro fra culture possa portare a ottimi risultati.

Ingredienti per 500 grammi di pasta

friggitelli 6;

cipolla rossa di Tropea 1;

salsa di soia 100 ml

Procedimento

Una volta che si è buttata la pasta e si aspetta che cuocia, si prepara il sugo.

Lavare i friggitelli, togliere le teste e i semi e tritarli molto finemente, come se si dovesse fare un battuto. Tritare altrettanto bene la cipolla e poi unire i due triti, aggiungendo la salsa di soia e amalgamando il tutto. Il composto risulterà una specie di crema rustica.

Quando la pasta è cotta, passarla sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura e condirla in un recipiente con questo sugo. Il risultato sarà un pasta fredda davvero squisita, dal sapore che non ci si aspetta.

Precisazioni

In questa ricetta non c’è bisogno di aggiungere sale al condimento, perché c’è già una buona dose di salsa di soia. Una leggera aggiunta che si può fare è l’olio. Se si vede che il sugo è leggermente slegato dalla pasta, si può aggiungere un filo d’olio per rendere il tutto più uniforme.

Dunque ecco la pasta fredda incredibilmente buona, pronta in un batter d’occhio con 3 ingredienti soltanto.