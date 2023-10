Nonostante il rimbalzo, il peggio per i mercati potrebbe ancora venire-Foto da pixabay.com

Nonostante negli ultimi giorni tutti i mercati azionari internazionali abbiano raggiunto dei livelli obiettivo del ribasso in atto, il minimo non è stato toccato. Tranne che domani si assisterà a un forte rialzo. Allo stato dei luoghi settimana prossima si assisterà molto probabilmente a un ulteriore minimo, inferiore a quello formato in questa settimana.

Domani è il primo setup emnsile, poi i successivi saranno 10,12,18,26 e 30 ottobre. Quest’ultima data è sia mensile che annuale, quindi è importantissima e potrebbe avere lo stesso effetto di un setup rosso. Quello che accadrà fra il 10 e il 12 invece potrebbe anche portare a un’inversione. Ora ci potrebbe essere panico e lo scrollone finale, nonostante il rimbalzo, il peggio per i mercati potrebbe ancora venire. La cautela quindi è consigliabile a tutti coloro che cercano il bottom fhsing. Questo, se non ci sarà settimana prossima, entro il 12 potrebbe essere molto profondo rispetto ai livelli attuali.

I setup annuali

Le prossime date importanti a livello annuale saranno il 30 ottobre e poi il 30 novembre, e in queste il tempo e prezzo potrebbero quadrasi nel panico. Questo scenario verrà analizzato ai vari turning point e analizzato ogni volta si potrebbe formare uno wing rialzista. Al momento abbiamo probabilità dell’84% secondo i nostri calcoli che settimana prossima si formaerà un minimo inferiore. Tranne e lo ripetiamo che domani si assisterà a un forte rialzo e a chiusure sui massimi di settimana.

Nonostante il rimbalzo, il peggio per i mercati potrebbe ancora venire: i livelli da monitorare

Alle ore 19:54 della seduta del 5 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.216

Eurostoxx Future

4.132

Ftse Mib Future

27.570

S&P500

4.252,03

Il ribasso in atto potrebbe finire (per il momento, ma non signficherebbe bottom formato!) solo se le chiusure di seduta del 5 ottobre saranno superiori a:

Dax Future

15.296

Eurostoxx Future

4.150

Ftse Mib Future

27.595

S&P500

4.282.

Forse ci attendonomomenti tristi, vedremo domani la strada che indicheranno i dati sull’occuaozione USA.

