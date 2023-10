Scopriamo le scarpe più desiderate dell’autunno. Alcune costano meno di 40 euro

La stagione autunnale è perfetta per andare alla scoperta dei nuovi trend. Tra questi le scarpe più sognate del momento, le mary jane.

L’autunno è arrivato da poco ma per molte donne sarà il momento più adatto per aggiornare il proprio guardaroba. Sono tanti coloro che amano cambiare da una stagione all’altra, la moda varia davvero velocemente da un anno all’altro. Per quest’autunno ci sono delle interessanti novità e tanti ritorni specialmente nell’ambito delle calzature. Tra le più apprezzate, poi, in ambito di moda femminile troviamo le mary jane, una tipologia di calzatura molto interessante perfetta in autunno ma anche in inverno e, in generale, in tutte le stagioni. Molto dipenderà da come si deciderà di abbinare queste scarpe dal momento che saranno perfette sia con gonne e vestiti che con i pantaloni. Scarpe con il tacco e senza tacco ideali per slanciare la figura senza soffrire le pene inflitte dai tacchi a spillo. Alcune costano anche meno di 40 euro.

Scopriamo le scarpe più desiderate dell’autunno

Tra i diversi modelli possiamo trovare quelle basse e anche quelle con tacco. Modelli eleganti o più casual perfetti per tutte le occasioni. Le mary jane con il tacco potranno essere abbinate a vestiti o a pantaloni, ottime anche con i collant o delle calze coprenti durante la stagione più fredda. Vere e proprie protagoniste che sapranno donare un tocco di classe senza strafare. Come accennato in precedenza, poi, saranno perfette anche abbinate ad un paio di pantaloni, sia semplici jeans che modelli più classici ed eleganti. Non solo mary jane classiche ma anche più sportive e casual. Tra queste ultime saranno perfetti i modelli proposti da Dr. Martens e Cult. Anche i prezzi dipenderanno tanto dai modelli scelti. Un modello davvero eccezionale che ben si adatta a diversi stili, da provare!

Cosa comprare

Scopriamo le scarpe più desiderate dell’autunno. Tra i modelli più apprezzati troviamo quelli bassi della Dr.Martens a 143 euro. In alternativa, sempre sullo stesso stile, le mary jane slash della cult a 148,50 euro. Bershka le propone con tacco e cinturini a 35,99 euro in colore nero, rosa, azzurro o argento. Ancora, per chi le predilige senza tacco, ottime le Lauren Ralph Lauren Londyn Flats Mary Jane a circa 190 euro. Da ultime le mary jane con tacco e in vari colori proposte da Àngel Alarcón a circa 130 euro.

(n.d.r. La Testata giornalistica non ha nessun rapporto con i marchi e le aziende indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita a servizio dei Lettori.)

