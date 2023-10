Quanto costa ordinare i paccheri di Vittorio, la pasta al pomodoro più celebre, e cara, d’Italia

Una delle ricette più famose in Italia è la pasta al pomodoro. Alle volte viene elevata ad opera d’arte, secondo cioè le interpretazioni degli chef. Ciò che sconvolge molti è però è il conto che viene presentato nei grandi ristoranti per un piatto costituito da pasta, sugo di pomodoro e formaggio. In tempi di inflazione corrente e di riduzione del potere d’acquisto, in cui si ravvisano i primi segni di una recessione, alcuni consumatori potrebbero strabuzzare gli occhi.

C’è da dire che il ristorante Da Vittorio è uno dei più famosi in Italia; vanta tre stelle Michelin ed è noto per aver dato un’interpretazione particolare alla pasta con il pomodoro. La sede conta ormai una storia pluridecennale, da quando la famiglia Cerea aprì i battenti a Bergamo a fine anni ’50. Oggi è una delle firme più celebri del Made in Italy, avendo esteso la propria attività anche a organizzazione di eventi di lusso e catering. Ma tutto ciò non cambia la curiosità di sapere quanto costa ordinare i paccheri da Vittorio, la pasta dal prezzo stellare, ma con una storia sensazionale.

Un kit molto lussuoso e costoso da ordinare a casa o regalare

Il celebre ristorante ha ormai sede in località prestigiose, come a Shanghai. Persino là i paccheri fanno scalpore ed hanno un costo di 35 euro. Inoltre, il piatto è parte dei tre menù proposti dal ristorante, vista la celebrità della preparazione. Ma le sorprese non terminano qui. In pochi conoscono la possibilità di ordinare, come regalo ad amici cari o da preparare a casa, un kit regalo apposito.

Si tratta di una busta da 120 €, griffata ed allestita con gli ingredienti utili per la ricetta dal celebre ristorante senza necessità di passare per uno dei costosi menù. Il kit è pensato per quattro persone e contiene tutto il necessario per poter realizzare la celebre ricetta.

È facile immaginare che il prezzo di 120 € sia giustificabile con l’impiego di quelli che lo chef ritiene essere i migliori ingredienti a disposizione. In particolare, impiega pasta di semola di grano duro (100 grammi a testa), un sugo di pomodoro da 550 grammi formato da pomodori in proporzione decrescente San Marzano D.O.P, Pachino I.G.P. e datterino giallo.

Quanto costa ordinare i paccheri da Vittorio, la pasta gourmet dal prezzo stellare

Ci sono poi 200 grammi di Parmigiano Reggiano e una bottiglietta da 100 ml di olio Extra Vergine d’Oliva della varietà Monocultivar Nocellara del Belice raccolto a mano. Un olio, stando alla descrizione, fruttato medio. Infine, i clienti riceveranno mezzo grammo di peperoncino e una bavaglia ricordo della spedizione “Da Vittorio”.

