Per la prima volta dopo 12 anni il titolo Tamburi Investment Partners chiuderà l’anno in negativo. Tuttavia, nonostante il pesante ribasso queste azioni potrebbero presto ripartire al rialzo.

Quello che sta per chiudersi sarà un anno che rimarrà negli annali di Tamburi Investment Partners. Dopo 12 anni consecutivi al rialzo con una performance di circa il 950%, le azioni di questa società si avviano a chiudere in rosso l’anno borsistico. E stiamo anche parlando di un rosso non piccolo, visto che parliamo di una discesa di circa il 30% superiore non solo alla media del settore di riferimento, ma anche dell’indice Ftse Mib.

Eppure, come discusso ampiamente in un precedente articolo, i numeri relativi ai primi nove mesi dell’anno sono stati molto buoni e fanno di Tamburi Investment Partners un titolo dalle enormi potenzialità.

La valutazione del titolo

Quando si considerano i multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata le azioni Tamburi Investment Partners risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 34x per l’esercizio in corso, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Il PE medio del settore di riferimento, infatti, vale poco meno di 10x.

Anche il rapporto prezzo su fatturato della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Come riportato sulle riviste specializzate, infatti, questo rapporto è oltre 300.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti, invece, il titolo presenta un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 60%. Più interessante della sottovalutazione, però, è la dispersione del titolo che si aggira intorno al 6%. Ciò vuol dire che i vari analisti hanno una buona convergenza di opinioni.

Nonostante il pesante ribasso queste azioni potrebbero presto ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 19 dicembre a 7,16 euro, in ribasso del 2,85% rispetto alla seduta precedente.

Erano ben sei mesi che non si vedeva un ribasso così profondo in tre sedute di fila. Tanto è bastato per annullare il tentativo di inversione rialzista tentato dal titolo che ha fallito l’incrocio al rialzo. Al momento, quindi, le medie sono molto vicine tra di loro e ogni opzione sul tavolo è possibile: dal rialzo al ribasso. Decisive, quindi, saranno le prossime sedute. Intanto lo SwingTrading Indicator è in posizione short.

Sicuramente la rottura in chiusura di giornata di area 7 euro potrebbe essere un pessimo segnale per i rialzisti. Per questi ultimi, invece, un segnale di forza potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 7,8 euro.