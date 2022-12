Segnaposto originali fatti con materiali che abbiamo in casa: un’idea per la tavola delle feste

Segnaposto natalizi fai da te, semplici ed eleganti possono fare la differenza sulla tavola. Apparecchiare in modo accurato e festoso attribuendo ad ogni ospite un posto stabilito è un particolare che fa la differenza.

Non serve spendere grosse cifre per abbellire la casa, basta a volte un po’ di fantasia e di buona volontà. L’idea per creare questi segnaposto è orientata al risparmio ed al riciclo creativo. Da oggetti che butteremmo via potremo inventare dei segni distintivi che colpiranno i commensali.

Segnaposto originali fatti con materiali da riciclo: ecologia e risparmio per questo Natale

Una bella tavola necessita di una tovaglia a tema, piatti ornati, posate abbinate e magari dei bei fiori freschi.

I giornali vecchio le riviste che non ci servono più sono la base di partenza per questa idea decorativa.

Ogni pagina deve essere ripiegata fino ad ottenere un cubo o un parallelepipedo delle dimensioni di 3×3 o 3×4 centimetri. Per un’estetica gradevole consigliamo di scegliere sia la forma quadrata che rettangolare. Per fissare i fogli ripiegati usiamo del nastro adesivo.

Abbiamo bisogno poi di fogli a tinta unita o di residui di carte regalo. Cerchiamo in casa anche ritagli di spago o di nastri che potremo adattare. Con la carta colorata dovremo meticolosamente rivestire cubi e parallelepipedi precedentemente formati.

Sarà necessaria molta pazienza. Può essere utile scegliere carte sottili perché sono più facili da maneggiare e ripiegare.

Personalizzare i segnaposto con decori naturali

Scegliamo in cucina tutto ciò che potrebbe ornare i nostri mini pacchetti regalo. Foglie secche di alloro, stecche di cannella, rametti di rosmarino, bacche o fiorellini secchi fanno al caso nostro. Se disponiamo di spray color oro possiamo anche pensare di spruzzare questi decori per dare un tocco maggiormente natalizio.

I nastri dovranno essere posizionati esattamente come se si trattasse di un vero pacco regalo. Se è troppo difficile legarli, potremmo ritagliare i pezzi e attaccarli nella giusta posizione con della colla.

Questi pacchetti saranno segnaposto originali fatti con materiali che abbiamo in casa, senza spendere un euro.

Addobbi per l’albero di Natale ed altre idee sfiziose

Finiamo i pacchettini con dei piccoli foglietti sui quali scrivere in bella grafia i nomi dei commensali.

Questi segnaposto potrebbero anche servire per addobbare il nostro albero di Natale. Essendo leggeri e colorati darebbero un tono festoso ai rami. Basterebbe attaccare dei nastrini per poterli appendere.

Questa idea si può realizzare anche in formato maxi. Creando dei pacchi regalo dalle dimensioni tradizionali avremmo un addobbo da spargere per la casa o mettere ai piedi dell’albero.

Se abbiamo della carta rossa e bianca possiamo anche creare degli originali porta posate che fungono da segnaposto. Creiamo coni rossi e bordati con la carta bianca. Inseriamo le posate nel cono e scriviamo il nome del commensale sulla parte bianca. Saranno dei carinissimi cappelli di Babbo Natale da posizionare sul piatto di ospite.