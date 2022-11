A volte sui mercati azionari ci si imbatte in titoli che sono inspiegabilmente depressi. Oltre al titolo IMMSI di cui più volte abbiamo evidenziato le enormi potenzialità, sul Ftse Mib c’è un titolo azionario dalle potenzialità enormi. Stiamo parlando di Tamburi Investment Partners (TIP).

La società ha presentato dei numeri relativi ai primi nove mesi del 2022 molto importanti che si possono riassumere come segue:

utile pro forma consolidato di oltre 122,7 milioni;

patrimonio netto di oltre 1,14 miliardi, dopo distribuzioni nel periodo di dividendi per oltre 20 milioni e acquisti di azioni proprie per ulteriori 16,9 milioni;

le quote di risultato delle partecipazioni collegate hanno contribuito per oltre 43 milioni;

la plusvalenza sulla cessione di BE è stata di circa 100 milioni.

Numeri molto importanti che hanno portato il management della società a dichiarare quanto segue

“Spiace constatare che l’attuale corso del titolo TIP sia così inspiegabilmente depresso. Con target price degli analisti tra i 12 ed i 13 euro per azione, con plusvalenze implicite che agli attuali prezzi di mercato delle partecipate quotate superano abbondantemente il miliardo di euro ma che sono attorno ai due miliardi se si ragiona a livello di Valore Intrinseco Netto, il corso di borsa attuale a noi pare molto penalizzante. Per questo insistiamo con il buy back e riteniamo che lo stesso sia un ottimo modo di continuare a investire le liquidità in portafoglio”.

La maggior parte degli analisti che si occupano del titolo sono molto positivi e hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Interessante è la dispersione tra le diverse previsioni che si mantiene a circa il 6%.

Sul Ftse Mib c’è un titolo azionario dalle potenzialità enormi: i possibili obiettivi secondo l’analisi grafica

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 18 novembre a 7,47 euro, in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni non riescono a uscire dal trading range 7,41 euro – 7,69 euro. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe spingere al rialzo il titolo verso gli obiettivi indicati in figura.

Qualora si dovesse partire al rialzo il potenziale di apprezzamento è molto importante. La massima estensione rialzista, infatti, si colloca oltre quota 10 euro per un potenziale rialzo di oltre il 40%. Un forte segnale di conferma di questo scenario si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 8,13 euro (I obiettivo di prezzo).