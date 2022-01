Le uova sono uno degli ingredienti preferiti a cui tutti si rivolgono quando occorre preparare per gli ospiti un pasto sostanzioso ma semplice. Si prestano infatti ad infinite ricette. Dalle semplici uova sode, alle frittate, alle uova all’occhio di bue, fino alle più raffinate uova in camicia. Ma c’è un altro modo di preparare le uova non molto famoso ma davvero raffinato, oltre che semplicissimo. Ci permetterà di mettere in tavola qualcosa di curioso che senza alcun dubbio stupirà i nostri ospiti. Bastano pochi e semplici ingredienti per creare un antipasto o un contorno da leccarsi i baffi. Vediamo quale.

Non uova nel prato o in camicia, è questa la nuova ricetta con le uova elegante ma semplicissima che stupirà gli ospiti

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Si tratta dell’uovo impanato e fritto. Anche se potrebbe sembrare strano impanare un uovo come una cotoletta, in realtà il risultato è da leccarsi i baffi. L’uovo impanato e fritto può salvare la cena diventando un sostanzioso antipasto o contorno, e certamente ci farà ricevere complimenti dai nostri ospiti. Non uova nel prato o in camicia, è questa la nuova ricetta con le uova, elegante ma semplicissima, che stupirà gli ospiti. Ma come si prepara l’uovo impanato e fritto? È semplicissimo.

Prepariamo delle uova sode, impaniamole e friggiamole

La preparazione è davvero molto semplice. Per prima cosa prepariamo delle semplici uova sode, avendo cura di cuocerle completamente in modo che il tuorlo risulti ben compatto. Facciamole raffreddare completamente. Per accelerare questa operazione possiamo immergerle, ancora con il guscio, in una ciotola d’acqua fredda. Una volta fredde, sgusciamole. Poi procediamo con l’impanatura. Sbattiamo un uovo crudo, passiamoci dentro il nostro uovo sodo, poi passiamolo nel pangrattato, e gettiamolo in padella con l’olio ben caldo. Quando si forma una crosticina bruna e croccante, l’uovo è pronto. Semplicissimo.

Variazione con ripieno

Se vogliamo qualcosa di più raffinato, possiamo preparare queste uova anche con un ripieno, utilizzando come ingrediente principale i tuorli sodi. Tagliamo quindi a metà le uova sode. Estraiamo il tuorlo, e schiacciamolo in una ciotola insieme a maionese, mostarda e prezzemolo. Poi friggiamo soltanto gli albumi sodi. Disponiamoli su un piatto da portata. Mettiamo il ripieno che abbiamo preparato in una sac à poche e riempiamo gli albumi. Decoriamo con capperi, olive, o fiori eduli. Mettiamo in tavola per la gioia degli ospiti.

Ecco un consiglio per sgusciare più in fretta le uova sode: basta aggiungere questo ingrediente all’acqua di cottura.