Le uova sono sicuramente tra gli ingredienti più importanti per la tradizione culinaria italiana. Non soltanto possono essere trasformate in piatti elaborati, ma sono buonissime anche mangiate da sole, senza esagerare nelle quantità.

Per un piatto a base di sole uova possiamo cucinarle strapazzate, fritte, o in camicia, ma sicuramente la ricetta più facile in assoluto è di trasformarle in uova sode. Dopotutto basta un pentolino con dell’acqua per avere pronta in pochi minuti una colazione saporita e nutriente.

Ma come molti si saranno accorti, a volte possono succedere degli inconvenienti quando cerchiamo di rimuovere il guscio. Esiste in realtà un trucco semplicissimo per rimuovere il guscio in un colpo solo senza lasciare neanche un pezzettino sulla superficie dell’uovo. Ecco l’ingrediente da aggiungere alle uova sode per eliminare il guscio perfettamente in un battibaleno.

Un guscio più debole è più facile da rimuovere

Tutti sanno come preparare le uova sode: basta far bollire l’uovo in un pentolino con dell’acqua. Basteranno pochi minuti per preparare un uovo sodo perfetto, e dalla consistenza desiderata. Possono però succedere guai al momento di rimuovere il guscio. Nessuno vuole masticare accidentalmente un pezzo di guscio rimasto attaccato alla superficie dell’uovo. Non è affatto una sensazione piacevole sotto i denti. Per ovviare a questo inconveniente esiste un trucco: basta aggiungere all’acqua di cottura dell’uovo un ingrediente che indebolirà il guscio e lo renderà molto più facile da rimuovere. L’ingrediente da aggiungere alle uova sode per eliminare il guscio perfettamente in un battibaleno è l’aceto.

Basta qualche cucchiaio di aceto

Per un uovo sodo perfetto, basta aggiungere all’acqua di cottura un cucchiaio o due di aceto da cucina. Il più adatto è l’aceto bianco, che non rischierà di macchiare la superficie dell’uovo. Possiamo usare anche un aceto di qualità non eccellente, dato che poi verrà buttato via. L’acido presente nell’aceto indebolirà il guscio delle uova, rendendo il processo di ‘sgusciatura’ molto più veloce e senza incidenti. Naturalmente questo trucco funziona non soltanto con le classiche uova di gallina, ma con tutte le uova. Particolarmente apprezzate sono ad esempio le uova di quaglia, una colorata alternativa a quelle di gallina.