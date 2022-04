Non tutti conoscono questo rimedio naturale ed economico per avere gerani con molti fiori e senza foglie gialle secche

Il mese di aprile segna con fermezza e decisione il cuore della stagione primaverile e quale migliore modo per celebrarla se non con i fiori? Anche chi non è un esperto intenditore o fervente appassionato di giardinaggio, non può certo rimanere indifferente alla bellezza della natura in fiore. Ed ecco che terrazze e balconi si riempiono di colori e profumi, inondandosi di luce e, se vogliamo, dando un aspetto più armonioso all’intera casa.

Tra i fiori più gettonati per abbellire gli esterni rientrano senza alcun dubbio le variopinte petunie, ma anche alcune piante grasse dalle forme particolari. In ogni caso, il ruolo di maggior prestigio in questo campo spetta sicuramente ai gerani, veri protagonisti della stagione primaverile. Tra l’altro, si tratta di una coltura furbissima perché, se ben curata, si mantiene rigogliosa fino all’estate, facendo anche da deterrente alle odiatissime zanzare.

Ma il punto è proprio questo: come fare per mantenere i gerani sani e pieni di fiori fino alla prossima stagione? Per quanto riguarda il fronte insetticidi, potremmo affidarci a questo spray anti cocciniglia, realizzato con ingredienti casalinghi.

Sul versante fioritura, invece, non tutti conoscono questo rimedio naturale ed economico per favorire la crescita delle gemme ed evitare foglie gialle o secche. Si tratta di un piccolo e furbo espediente che dovrebbe trovare riscontro positivo rispetto a tutte le varie tipologie di geranio solitamente scelte. Si passa dal geranio parigino, altrimenti detto edera proprio per la sua natura pendente e rampicante, alle specie con fusto eretto, perfette per i vasi. Seguono il geranio zonale, più scuro nel centro del fiore, e quello odoroso, sorprendentemente profumato e adatto anche agli interni.

Per balconi e fioriere da fare invidia sarebbe buona cosa mischiare più varietà, così che il risultato sia molto scenografico, ma come mantenere le piante a lungo? Innanzitutto, non appena ci accorgiamo della presenza di rami secchi, armiamoci di forbici apposite per eliminarli, in modo da favorire la nascita di nuove gemme. Manteniamo, poi, le foglie pulite e idratate con uno spray casalingo ottenuto mescolando 30 g di sapone di Marsiglia con 500 ml di acqua.

Per rinvigorire la pianta, invece, dovrebbe bastare un compost naturale con bucce di frutta e foglie secche da versare nel terriccio ogni 2-3 settimane.

