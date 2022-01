Il cellulare è diventato ormai un oggetto di cui è difficile fare a meno per svolgere qualsiasi attività quotidiana. Secondo alcune stime, ogni giorno trascorriamo più di 5 ore in media su questo dispositivo, consultando i social network, il web, le e mail e così via.

Questo uso smodato dello smartphone, però, danneggia anche il dispositivo stesso, soprattutto a livello della batteria. Quest’ultima è infatti una componente molto delicata che tende a rovinarsi subito, ben prima delle altre.

In questo articolo, sveleremo quali sono le applicazioni che consumano più energia e scaricano più velocemente la batteria durante la giornata.

Non tutti sanno che sono queste le applicazioni che ammazzano la batteria del cellulare ogni giorno

Secondo un’indagine effettuata da pCloud, fra le applicazioni che consumano tantissima energia vi è Fitbit. Quest’ultima è una applicazione utilissima, soprattutto per chi pratica sport, che permette di fare tantissime cose. Infatti, oltre a registrare i passi effettuati durante l’arco della giornata, rileva anche il battito cardiaco, le ore di sonno e l’idratazione. Inoltre, ci consente anche di migliorare le prestazioni atletiche e fisiche, monitorando cosa mangiamo e quante calorie consumiamo.

Data la mole di operazioni e di parametri da controllare, è normale che quest’applicazione usufruisca di così tante risorse del cellulare.

Ma non è solo l’unica, in realtà. A farle buona compagnia, infatti, troviamo tutte le applicazioni dei social media, tra cui Facebook, Instagram, YouTube e Linkedin.

Queste applicazioni richiedono tantissima energia per funzionare, perché consentono l’esecuzione di altre funzionalità in background. Infatti, hanno bisogno del Wi Fi o della connessione dati, del GPS, della fotocamera e del microfono. Su alcune di queste, però, potremmo attivare la modalità “oscura” che permetterebbe di risparmiare in media circa il 30% delle risorse.

Stesso discorso vale anche per le app di messaggistica, come Telegram e WhatsApp.

Soggiorno e nuovi incontri

La nota società di Cloud storage con sede in Svizzera, inserisce tra le 20 applicazioni più avare di energia, anche quelle per incontri. Stiamo parlando di luoghi virtuali come Tinder, Grinder e Bumble, dove è possibile incontrarsi con tantissime persone, anche potenziali partner.

Queste piattaforme, così come i social media, utilizzano varie risorse in background e quindi fanno scaricare velocemente la batteria.

Spulciando ancora nella lista delle 20 applicazioni più pesanti, troviamo anche due piattaforme dedicate alla prenotazione di soggiorni e non solo. Stiamo parlando di Airbnb e Booking, che si posizionano rispettivamente al sesto e quindicesimo posto. Anch’esse, così come segnalato da alcuni utenti sul web, potrebbero consumare molte risorse del dispositivo.

Dunque abbiamo appena visto che non tutti sanno che sono queste le applicazioni che ammazzano la batteria del cellulare ogni giorno. Per aumentare l’autonomia della batteria, quindi, possiamo innanzitutto evitare di utilizzare troppo queste applicazioni e, in secondo luogo, eliminare i processi in background.

Approfondimento

La batteria del cellulare si scarica velocemente per colpa di questa insospettabile funzione che stressa tantissimo il sistema.