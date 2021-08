Molti pensano che basti soltanto seminare l’orto ma prima bisognerebbe estirpare queste insidiose piante

Con settembre dietro l’angolo e l’estate agli sgoccioli, bisogna iniziare a pianificare la realizzazione dell’orto.

Questo è un mese di preparazione fondamentale per avere raccolti abbondanti che ci diano la soddisfazione che meritiamo.

Dovremo lavorare il terreno attentamente perché solo con impegno e dedizione in futuro potremo raccogliere i frutti del nostro lavoro.

Questo perché le piante per crescere e svilupparsi al meglio devono poter affondare le loro radici in un suolo fertile.

Per consentire all’apparato radicale di respirare ed espandersi, il terreno deve essere ben aerato e allo stesso tempo soffice.

Si tende a credere che basti solamente seminare per far sì che le nostre colture crescano rigogliose ma non è sufficiente.

In questo periodo il clima è solitamente più fresco e con le piogge sempre più frequenti è inevitabile che le erbacce proliferino.

Per questa ragione in autunno dovremo effettuare una scerbatura radicale preventiva subito prima di seminare.

Questo perché le erbe infestanti agiscono sul terreno impoverendolo inevitabilmente di acqua e sostanze nutritive fondamentali per le nostre colture.

Possono svilupparsi facilmente attorno alle zucche, fagiolini e pomodori soffocandoli e impedendo la corretta fotosintesi da cui dipende il loro nutrimento.

Le erbe infestanti sono piuttosto robuste e tendono a svilupparsi in profondità.

Per questo motivo dovremo assicurarci di estirpare l’intero apparato radicale che altrimenti continuerà a rafforzarsi.

Sappiamo che spesso per eliminare le erbacce dall’orto bastano semplici mosse a costo zero ma l’olio di gomito non può mancare.

Armiamoci di pazienza e guanti da lavoro, afferriamo le erbacce dalla base e cerchiamo con forza di estrarre l’apparato radicale.

Chi lo preferisce potrebbe facilitarsi il lavoro aiutandosi con un estirpatore di erbacce, altrimenti basterà lavorare il terreno.

Questo dovrà essere lavorato in profondità attraverso l’utilizzo di una vanga.

Mediante questo attrezzo dovremo rivoltare attentamente le zolle che avremo smosso.

A questo punto estirpiamo le malerbe rivoltandole con l’utilizzo di un rastrello; lasciando le radici in esposizione si seccheranno.

Infine, andranno solo bruciate, così eviteremo eventuali malattie che possono essere pericolose per le nostre colture.

Molti pensano che basti soltanto seminare l’orto ma prima bisognerebbe estirpare queste insidiose piante, è un lavoro impegnativo ma ci darà moltissima soddisfazione.

Cosa piantare

A settembre è consigliato seminare le verdure da taglio come gli spinaci.

Se il clima e l’altitudine poi lo permettono, potremo seminare anche le rape e i ravanelli, freschi e leggeri.

In semenzaio possiamo cominciare a disporre i semi di cipolla bianca oppure potremo seminarli nei contenitori prestampati a vani seriali.

