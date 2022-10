Alzi la mano chi non conosce il sistema di messaggistica chiamato WhatsApp. O, almeno, chi non ne abbia mai sentito parlare. Saranno in pochi a tenere la mano giù perché, soprattutto durante la pandemia, è diventato uno strumento famigliare a molti.

Compresi gli anziani, che hanno avuto la possibilità, con le videochiamate, di vedere i volti dei propri cari, senza correre rischi. E, ora che il lockdown è terminato, non è che le persone rinuncino a qualcosa che ormai si è consolidato nelle nostre abitudini.

WhatsApp ha tante funzioni segrete che non tutti conoscono e usano

Anche perché, se usato in casa con rete WI FI, non spendiamo nulla a mandare messaggi o a telefonare ad amici e parenti. E, con un budget settimanale famigliare economico sempre più a rischio, ogni euro risparmiato è anche guadagnato.

Magari siamo convinti, usandolo quotidianamente, di conoscere molto bene il suo funzionamento. Commettendo un errore, perché, in realtà, ci sono tante funzioni segrete di WhatsApp che non sapevamo di poter sfruttare e che potrebbero fare al caso nostro. Insomma, c’è un Mondo dietro il semplice invio o ricevimento di un messaggio o di una videochiamata.

Per liberare la memoria del nostro telefonino potremmo cancellare, per sbaglio, messaggi importanti

Magari, abbiamo problemi di memoria con il nostro cellulare o smartphone. Capita spesso che ci arrivi un messaggio che ci indica come la memoria del nostro apparecchio sia quasi piena. Il che ci fa, affannosamente, cancellare più cose possibili per recuperare spazio. Sapere come recuperare i messaggi su WhatsApp che abbiamo cancellato per sbaglio, allora, potrebbe servirci.

Infatti, presi dalla foga, capita, a volte, di eliminare qualcosa alla quale si teneva particolarmente. Maledicendo il momento nel quale lo abbiamo fatto. Dovremmo, però, stare tranquilli perché non tutto è perduto. In realtà, infatti, c’è un modo per vederli riapparire nel nostro smartphone.

Non tutti sanno come recuperare i messaggi su WhatsApp che abbiamo cancellato senza volerlo

Per farlo, dovremmo aver impostato il backup delle chat. Come? Andando in Impostazioni e selezionando Chat e Backup delle chat. Decidiamo la frequenza, in Backup su Google Drive. Ad esempio, potrebbe essere quotidiana. Ora, sarà sufficiente disinstallare e poi reinstallare WhatsApp.

Ci sarà richiesto, a questo punto, di ripristinare, dal backup, lo storico dei nostri messaggi. Basterà selezionare la voce Ripristina e ogni messaggio prodotto dall’ultimo backup fatto sarà di nuovo a nostra disposizione, compresi quelli cancellati per sbaglio.