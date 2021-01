L’INPS con un comunicato pubblica le graduatorie dei vincitori 2021 dei concorsi Long Term Care e Home Care Premium. In particolare si tratta di bandi di concorso finalizzati al riconoscimento di contributi per ricoveri presso residenze assistenziali e per l’assistenza domiciliare. Non tutti sanno che L’INPS eroga contributi mensili per l’assistenza di queste persone. Vediamo il bando.

ProiezionidiBorsa spiega in cosa consistono questi bandi di concorso e le prestazioni offerte.

Il Long Term Care è un bando di concorso, previsto dall’INPS, per ottenere contributi per i costi sostenuti da soggetti con patologie che richiedono assistenza. Ovvero cure per un lungo periodo e ricovero in strutture specializzate o Residenze Sanitarie Assistenziali.

L’Home Care Premium, è un bando di concorso per ottenere prestazioni di assistenza domiciliare, per persone non autosufficienti. Per costoro è previsto un contributo economico per il rimborso spesa per un’assistente domiciliare, avente un contratto di lavoro domestico. Nonché servizi di assistenza alla persona erogati da enti convenzionati o da ambiti territoriali. In particolare, l’intento è valorizzare l’aiuto per persone disabili, riconoscendo un premio per la cura a domicilio.

Long Term Care e Home Care Premium a chi sono rivolti

Il Long Term Care si rivolge alle seguenti categorie di persone:

dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o a i loro coniugi e figli conviventi o non, o orfani, non autosufficienti;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, coniuge e familiari di primo grado conviventi o non o orfani;

dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Fondo IPOST coniuge e familiari di primo grado conviventi o non o orfani;

soggetti legati da unione civile e i conviventi;

fratelli, sorelle e affini di primo grado che siano tutori o curatori del titolare.

L’Home Care Premium si rivolge alle seguenti categorie di persone:

dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, e il coniuge a condizione che non ci sia una separazione;

soggetti legati da unione civile e i conviventi;

fratelli, sorelle e affini di primo grado che siano tutori o curatori del titolare;

parenti di primo grado anche non conviventi;

minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Non tutti sanno che l’INPS eroga contributi mensili per l’assistenza di queste persone

L’INPS, in virtù delle norme sulle privacy, pubblica le graduatorie dei vincitori 2021 dei concorsi Long Term Care e Home Care Premium, indicando il numero di protocollo INPS. Pertanto per conoscere la propria posizione bisognerà accedere al servizio online dedicato. Il numero di protocollo è indicato nella ricevuta inviata sulla propria posta elettronica.

