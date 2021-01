Il pistacchio è il principe di moltissime delle preparazioni dolciarie italiane. Ecco perché oggi vogliamo presentare un dolce velocissimo da preparare e altrettanto economico. Si tratta, infatti, di una torta al pistacchio da gustare al mattino come anche dopo il caffè. Scopriamo assieme il favoloso dolce al pistacchio facile da fare che conquisterà veramente tutti, sicuramente da provare.

Gli ingredienti da comprare

Ecco la lista degli ingredienti necessari:

a) 160 grammi di zucchero di canna;

b) 10 grammi di miele;

c) 140 grammi di burro;

d) 200 grammi di pistacchi (di Bronte dove possibile);

e) 30 grammi di mandorle;

f) 15 grammi di lievito;

g) 100 grammi di fecola di patate .

Come preparare la torta

Per preparare questa torta è necessario per prima cosa preparare gli ingredienti. Lasciare fuori il burro in maniera che la sua consistenza diventi morbide e facilmente lavorabile.

Prendere poi le uova e dividere i tuorli dall’albume. Per questa preparazione saranno necessari solamente i primi. Infine, passare il mixer, versare i pistacchi e le mandorle e tritare a velocità bassa fino ad ottenere una farina omogenea.

Prendere le fruste elettriche e una ciotola. Quindi versare il burro, lo zucchero e il miele e amalgamare con le fruste. Versare ora i tuorli di uovo e la fecola di patate e continuare a amalgamare con cura.

Versare, infine, la farina di pistacchio e mandorle e terminare il processo con l’aiuto delle fruste elettriche.

Una volta terminata la preparazione base, versare l’impasto in una tortiera preparata appositamente con la carta da forno. Preriscaldare il forno a 160 gradi in modalità ventilata e mettere la torta per almeno 45 minuti. Una volta finito sedersi e godersi il gusto di questo dolce.

Abbiamo così spiegato come preparare il favoloso dolce al pistacchio facile da fare che conquisterà veramente tutti. Nel caso si sia interessati a ricette similari non si esiti a visitare le nostre pagine dedicate alla cucina. In caso si sia degli amanti della buona cucina, si può trovare un’altra ottima ricetta in questo articolo cliccando su questo link.