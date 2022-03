I rincari e l’inflazione continuano a salire e sono tante le famiglie che si trovano in difficoltà a fine mese. L’ISTAT riporta che secondo stime preliminari di Febbraio 2022 il NIC registra un aumento dello 0,9% su base mensile.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività su base annua invece è del 5,7%. L’aumento dei prezzi dei beni energetici ha fatto così accelerare l’inflazione. Quella acquisita per il 2022 ora è pari a +4,3% per l’indice generale.

Mentre i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano a +4,2%. Al netto di tutte queste cifre probabilmente c’è da aspettarsi ulteriori rincari. Per questo motivo risparmiare il più possibile diventa essenziale per far tornare i conti a fine mese.

Fa sempre comodo qualche consiglio utile per risparmiare sulla spesa senza rinunciare ai prodotti di marca ma spendendo meno

Abbiamo già affrontato l’argomento risparmio e anti spreco, anche in chiave sostenibilità ambientale. Oggi vedremo qualche consiglio pratico da mettere in pratica proprio quando si fa la spesa. Come risparmiare anche cifre importanti su prodotti alimentari di marca e non.

Controllare il reparto offerte

La prima cosa da fare quando si va al supermercato è dirigersi direttamente nell’area offerte. A seconda della grandezza del supermercato potrebbe essere un’intera zona o frigoriferi appositi. In genere dopo il banco di riferimento viene posizionato un frigo dedicato. Qui si possono trovare prodotti di marca e non con scadenza prossima. In genere il giorno stesso o il giorno successivo, ad un prezzo super scontato. Così acquistare formaggi, mozzarelle, salumi o prodotti pronti sarà molto più economico.

Lo stesso vale per la carne e il pesce. Sotto scadenza quasi tutti i supermercati applicano offerte convenienti per chi vuole risparmiare. Se vogliamo un pasto pronto, di quelli prodotti al supermercato, basterà recarci prima della chiusura. Se avanzano prodotti della giornata non rivendibili il giorno successivo verranno venduti scontati. A volte a prezzi anche del 50% più bassi, ad esempio una lasagna pronta o un pollo arrosto.

Le app utili

Esistono diverse applicazioni che possono farci risparmiare sulla spesa. Alcune che prevedono un rimborso sull’acquisto di un determinato prodotto. Altre che invece ci permettono di acquistare l’invenduto della giornata. Tra le prime possiamo citare weScount, basta registrarsi e controllare i prodotti della settimana. Fare l’acquisto al supermercato, inquadrare il codice a barre e caricare lo scontrino descrittivo. Una sorta di scontrino parlante in cui sono riportati descrizione e codice prodotto.

L’altra app è TooGoodToGo, l’applicazione anti-spreco che permette di acquistare a prezzi ridotti l’invenduto della giornata. Non solo dei supermercati, ma anche di bar, tavole calde o pasticcerie.

Quindi, ecco che fa sempre comodo qualche consiglio utile per risparmiare quando si va al supermercato. In questo momento più che mai riuscire a risparmiare su utenze e spesa può essere davvero d’aiuto alle famiglie. Per questo abbiamo parlato in un precedente articolo di come tagliare i costi ed evitare gli sprechi anche dell’acqua. Così la bolletta sarà meno salata e potremo tirare un sospiro di sollievo a fine mese.

Approfondimento

Ecco come questo semplicissimo oggetto può farci risparmiare sulla bolletta della luce