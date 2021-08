Le lumache finiscono sempre per provocare danni ai nostri giardini e agli orti, nutrendosi di foglie, piante verdi e fiori.

Questi piccoli animali riescono a distruggere un’aiuola in poco tempo, rendendo necessario trovare una soluzione il prima possibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Servendosi di un apparato succhiatore e pungendo foglie e frutti le cimici creano danni irreparabili alle piante che prendono di mira, come i pomodori.

Per prima cosa è importante non ucciderle ma mantenerle a debita distanza, evitando questi danni.

Non tutti sanno che 1 sola sorprendente pianta allontana lumache e cimici verdi

La pianta di cui stiamo parlando è la senape gialla che in molti conoscono per i suoi numerosi utilizzi in cucina e per le sue straordinarie proprietà.

Coltivare questa pianta ci permette di allontanare le fastidiose lumache e cimici verdi che solitamente ci rovinano le colture.

L’importante è solamente posizionare questa pianta in maniera strategica, possibilmente ai margini dell’orto.

La senape gialla è un vero e proprio repellente naturale per le lumache che ne detestano l’odore e che si guardano bene dall’avvicinarsi.

Le cimici ne sono invece attratte e potremo trovarle più facilmente perché sapremo esattamente dove saranno andate a cercare il cibo.

In questo modo riusciremo a monitorale la situazione senza far loro del male ma salvaguarderemo tutta la fatica fatta ed i prodotti ottenuti molto faticosamente.

Non tutti sanno che 1 sola sorprendente pianta allontana lumache e cimici verdi, vale la pena fare un tentativo, a costo zero.

Suggerimento

Non tutti sanno che contro le lumache esiste un altro rimedio naturale che possiamo trovare nella felce aquilina.

In questo caso non basterà però coltivare la pianta per tenerle a debita distanza, sarà necessario preparare un macerato che poi spruzzeremo.

Per prepararlo dovremo versare dal rubinetto circa un litro di acqua non calcarea per ogni 100 grammi di foglie fresche di felce.

Dovremo far riposare il tutto per circa dieci giorni e quando noteremo che l’acqua smetterà di schiumare sarà il momento di filtrare il macerato.

Eventualmente, se avremo delle rimanenze di foglie potremo destinarle al nostro compost.

Ogni settimana dovremo ricordarci di spruzzare il macerato ottenuto sulle nostre piante, quando viene la sera.

È utile dedicare un piccolo spazio nell’orto alla coltivazione delle felci, basta che sia un punto riparato dal sole, dove il terreno sia costantemente umido.

Approfondimento

Per proteggere il nostro orto da malattie fungine basta questo semplice rimedio naturale