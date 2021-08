L’ansia e la depressione sono due tra i disturbi più diffusi nella società moderna, soprattutto tra i Paesi ricchi. Infatti, la loro incidenza è decisamente maggiore nei Paesi ad alto reddito e questo è legato ad un diverso stile di vita. In particolare, è stato dimostrato un legame tra vita sedentaria e depressione, in cui la prima incentiva la seconda. Infatti, da diversi anni sempre più persone lavorano o da casa o in ufficio, ma comunque riducendo al minimo il tempo in movimento.

Eppure, la sedentarietà può avere conseguenze davvero rilevanti.

Attenzione a questa pessima abitudine che peggiora l’umore e ha conseguenze davvero gravi

La sedentarietà è uno stile di vita sempre più diffuso soprattutto nei Paesi ricchi, in quanto sempre più persone lavorano da ferme. Se lavorare da seduti può sembrare comodo e riposante, in realtà esistono rischi comprovati per la salute fisica e mentale dovuti alla sedentarietà. Tra questi, uno dei peggiori e più diffusi è la depressione.

Infatti, più si sta seduti e più si rischia di soffrire d’ansia e di depressione. Più ci si isola, più è difficile superare questi stati negativi e la situazione peggiora.

In più, fare sport aiuta ad affrontare meglio lo stress e le brutte giornate. In effetti, per trattare la depressione lieve, spesso si suggerisce di praticare attività fisica. Così facendo, si attivano diversi processi benefici sia per la mente che per il corpo che donano un senso di serenità.

Tra i vari vantaggi di una vita meno sedentaria c’è un benessere psico emozionale, dovuto al fatto che ci si sente in forma. Inoltre, praticare sport regolarmente favorisce il mantenimento di una buona memoria e una mente più reattiva e giovane.

In più, l’attività sportiva favorisce il rilascio di dopamina, serotonina, acetilcolina ed endocannabinoidi, che insieme regolano l’umore.

Gli effetti in bambini e adolescenti

È fondamentale fare attenzione a questa pessima abitudine che peggiora l’umore e ha conseguenze davvero gravi, soprattutto in bambini e adolescenti. Infatti, fare regolarmente attività fisica da adolescenti riduce le probabilità di soffrire di depressione e ansia, sia nel presente che in futuro. Anche perché i ragazzi hanno bisogno di stare all’aria aperta e in compagnia, per vivere sereni e per sviluppare le capacità sociali.

Per tutte queste ragioni e per tutti i problemi fisici che la sedentarietà può favorire, praticare regolarmente attività fisica è la cosa migliore da fare.