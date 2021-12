Esistono tante persone che sono colpite dal cosiddetto “collezionismo compulsivo”. Per usare termini molto semplici: acquistano e accumulano tutto ciò che gli piace. Che non vuol dire spendere dei capitali, ma anche semplicemente frequentare i mercatini dell’usato, investendo davvero poco. Visti dai più con curiosità, questi soggetti spesso la sanno davvero lunga. Non è la prima volta che qualche vecchietto passa a miglior vita e lascia in eredità un vero e proprio patrimonio in articoli vintage. Potrebbero valere tanto oro quanto pesano questi oggetti che avevamo tutti e ora ricercatissimi dai collezionisti internazionali. Senza scordare una cascata di euro sugli italiani che possiedono senza saperlo questi orologi e questi Swatch. Vediamo di cosa si tratta nel nostro articolo.

Un oggetto presente praticamente in tutte le case

Con l’avvento del computer, la macchina da scrivere è andata definitivamente in pensione. Ma ci ha accompagnati davvero per tantissimi anni. Come dimenticare tutte le lettere scritte, ma anche le tesi universitarie e qualsiasi comunicazione che avesse dell’ufficialità. Tantissimi hanno semplicemente riposto in soffitta e in garage la propria macchina da scrivere. Nella speranza di non averla buttata via, perché adesso è il suo momento. Il collezionismo, come ben sappiamo, è una passione ciclica. E adesso tra gli appassionati, sembra essere arrivato il momento di fare incetta di vecchie macchine da scrivere.

Potrebbero valere tanto oro quanto pesano questi oggetti che avevamo tutti e ora ricercatissimi dai collezionisti internazionali

C’era un’azienda italiana nel Mondo che eccelleva con le proprie macchine da scrivere: la Olivetti. Presente quasi in ogni casa, questo marchio ha segnato davvero il passaggio alla modernità. Essendone stati riversati sul mercato milioni di pezzi, mediamente le quotazioni non sono altissime. Attenzione, però che ci sono due modelli particolarmente ricercati dai collezionisti:

La M20 valutata attorno ai 400 euro;

La M40 che ne vale circa 300.

Un marchio prestigioso e apprezzato

Con la Olivetti, c’è un marchio che ha fatto la storia delle macchine da scrivere ed è la Remington. È possibile vederla ancora oggi in tutti i film americani, soprattutto nelle mega centrali di polizia. Esiste attualmente un modello della casa americana che è stato battuto addirittura a 2.000 dollari. È il cosiddetto “Model 7”. Davvero curioso come questo marchio fosse una fabbrica di armi. I fucili Remington furono infatti i più usati nella famosa guerra di Secessione americana tra nordisti e sudisti.

