Non tutti i pensionati sanno che potrebbero ricevere la quattordicesima della pensione INPS a luglio. Ecco come richiedere il pagamento

Luglio, per tanti lavoratori, è mese di pagamento della quattordicesima. Un modo importante per arrotondare le proprie entrate e lo stipendio. Anche i pensionati hanno diritto alla quattordicesima, anche se non tutti. Come fare a capirlo? E come comportarsi nel caso l’INPS non ce l’abbia accreditata?

Non tutti i pensionati sanno che potrebbero avere diritto all’erogazione della quattordicesima mensilità della pensione. Il che vuol dire che non tutti ne potranno beneficiare. Magari, qualcuno ci è andato proprio quest’anno, in pensione, nel 2023, e potrebbe scoprire questa bella novità.

Che, almeno, non ci fa pensare alla cattiva notizia per chi ha l’accredito di pensione o stipendio direttamente sul conto. Sempre che, in pensione, uno riesca ad andarci e, soprattutto, sappia prima quanto prenderà di assegno.

Ecco chi ha diritto a riceverla

Se è vero che non tutti i pensionati sanno che potrebbero ricevere la quattordicesima L’INPS, da questo punto di vista, ci aiuta a capire che non tutti ne hanno diritto. Per prima cosa, occorre aver compiuto 64 anni di età, altrimenti nisba. Poi, si deve, ovviamente, essere titolari di una pensione, sia essa indiretta o diretta. E dipende dal reddito annuo del richiedente. “Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo”.

In pratica, in base al reddito del pensionato, si scopre se tu ne abbia diritto o meno. Nel 2023, il trattamento minimo è di 563,74 euro. Il che vuol dire che, se non si supera, nell’anno, i 14.657,24 euro, se ne avrà diritto. Si consideri che si parla sempre di pensione personale. Se il coniuge dovesse percepirne una, non farebbe cumulo con la nostra.

Non tutti i pensionati sanno che potrebbero ricevere la quattordicesima. Ecco cosa fare per richiederla

La quattordicesima, secondo quanto comunicato da INPS, non viene erogata per queste prestazioni. Ovvero, pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali; trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; pensioni della ex SPORTASS. Questo, a livello di regola generale. Poniamo, allora, di averne diritto e di rientrare nelle casistiche previste dall’INPS. Cosa accade se non ce la ritroviamo accreditata insieme alla pensione di luglio?

Se avessimo dei dubbi, in proposito, dovremmo sempre consultare il famoso modulo OBIS M. Lo si trova nel sito INPS e ci chiarisce se noi si abbia diritto a questa 14esima. Nel caso fosse indicata la quattordicesima e non ci venisse accreditata a luglio, possiamo immediatamente contattare il servizio INPS Risponde. In quel caso, dobbiamo scrivere la nostra richiesta e un funzionario in pochi giorni ci risponderà in merito.