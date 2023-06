La chiusura di due contratti in Arabia Saudita per 2 miliardi di dollari ha fatto volare le quotazioni di Maire Tecnimont. A guardare bene il grafico, però, c’è poco da stare allegri.

Perché comprare o non le azioni di questo titolo

La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 9,76 per 2023 e di 8,71 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, i titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,27 volte il suo fatturato. A questo si aggiunga il fatto che il rendimento del dividendo è pari a circa il 4%. Quest’azione, quindi, rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento.

A questo si aggiunga il fatto che le previsioni sul fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Per quel che riguarda il giudizio degli analisti, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento superiore al 40%. Negli ultimi quattro mesi, poi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

A volte i forti rialzi possono nascondere delle insidie: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 3,376 €, in rialzo del 3,37% rispetto alla chiusura precedente.

Un rialzo così importante sul titolo in esame non si registrava da circa 4 mesi. Eppure a volte i forti rialzi possono nascondere delle insidie. Come si vede dal grafico le quotazioni Maire Tecnimont sono arrivate a guadagnare fino all’8%, salvo poi ritracciare di oltre il 4% dai massimi di giornata. L’aspetto più inquietante, però, è la chiusura giornaliera sotto l’importantissimo supporto in area 3,39 €. Trattasi, infatti, di un chiaro segnale ribassista che potrebbe spingere le quotazioni lungo il percorso tracciato dallo scenario indicato dalla linea tratteggiata.

Solo un immediato recupero di area 3,39 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo, linea continua.

