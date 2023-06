ENI e Tenaris continuano nel loro non movimento, cosa fare? - proiezionidiborsa.it

Dopo le batoste di settimana scorsa, c’è stata una ripresa delle quotazioni dell’oro nero. Quindi, il petrolio ha trascinato al rialzo 2 titoli del settore come ENI e Tenaris anche se non li ha ancora trascinati fuori dal pantano del movimento laterale in corso ormai da settimane.

Il petrolio ha trascinato al rialzo le quotazioni di ENI che, però, rimangono sempre in sospeso tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 12,938 €, in rialzo dell’1,11% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime settimane hanno visto le quotazioni del cane a sei zampe muoversi all’interno di un trading range sempre più stretto e individuato dai livelli 12,83 € e 13,06 €. Solo oltre questi livelli potrebbe riprendere con forza un movimento direzionale che in figura è indicato dalla linea continua (tendenza rialzista) e dalla linea tratteggiata (tendenza ribassista).

L’assenza completa di direzionalità è certificata dagli indicatori che sono completamente piatti e che al momento non sono in grado di fornire alcuna indicazione. L’approccio, migliore, quindi, potrebbe essere quello di attendere la rottura dei livelli indicati in modo da evitare falsi segnali.

Per le azioni Tenaris la situazione è ancora molto incerta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 26 giugno in rialzo dell’1,41% rispetto alla seduta precedente a quota 12,955 €.

Continuano ad alternarsi sedute al rialzo con sedute al ribasso su questo titolo del settore petrolifero che non ha ancora capito da che parte volere muoversi. Dai livelli tracciati sul grafico (linea continua proiezione rialzista, linea tratteggiata proiezione ribassista) possiamo dedurre che solo una chiusura giornaliera esterna a 13,112 € o a 12,43 € potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

