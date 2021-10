Dopo una giornata ricca di impegni a risentirne di più possono essere proprio i nostri piedi che ci accompagnano per tutto il giorno ovunque vogliamo andare.

Spesso li consideriamo instancabili ma non appena decidiamo che è giunto il momento di fermarci e riposare, ecco che iniziano i fastidi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un po’ perché sono stati chiusi nelle scarpe, un po’ perché hanno macinato chilometri, i nostri piedi ci sembrano pesanti e un po’ indolenziti.

Chiaramente, per cercare sollievo al fastidio dei piedi stanchi, il primissimo passo prevede di parlarne con il medico di fiducia che saprà indirizzarci al meglio.

Però, unitamente a questo, potremmo anche provare alcuni semplicissimi rimedi naturali che potrebbero risollevare i nostri piedi da uno stato di affaticamento. Regalandoci anche un momento di relax tutto nostro.

Non tutti conoscono questi 3 imperdibili rimedi naturali per alleviare la sensazione dei piedi stanchi

Il primo rimedio naturale è antichissimo e fa parte della lunga lista dei rimedi della nonna.

Si tratta del pediluvio e cioè di tenere i piedi a mollo in acqua per un po’ di tempo accompagnati da qualche altra sostanza naturale.

Per esempio, possiamo utilizzare del sale grosso da cucina e anche qualche goccia di olio essenziale.

Quello di lavanda, oltre al suo buonissimo profumo, ha proprietà calmanti, antisettiche, cicatrizzanti e sarebbe anche in grado di contrastare i dolori articolari.

Per quanto riguarda la temperatura dell’acqua, l’acqua calda generalmente dà un’immediata sensazione di rilassatezza ai nostri piedi stanchi. L’immersione, poi, potrebbe durare dai 15 ai 25 minuti.

Passiamo al secondo imperdibile rimedio naturale e cioè fare un impacco con degli oli nutrienti come l’olio di cocco. Lo possiamo spalmare delicatamente sulla pianta, sul dorso e sulle dita dei piedi. E poi possiamo indossare dei calzini per sigillare il tutto e non lasciare impronte sul pavimento. Oppure possiamo anche farlo prima di andare a dormire.

I nostri piedi stanchi si godranno sia un leggero massaggio sia il calore che si sprigionerà dentro ai calzini.

Questo secondo metodo ci può aiutare non solo nell’alleviare la sensazione di stanchezza ma anche nell’idratare a fondo i piedi.

Il terzo rimedio naturale

Dopo i primi due facili consigli, la tripletta si completa con l’ultimo rimedio, davvero semplicissimo e super rilassante.

Infatti, possiamo anche optare per un automassaggio, magari dopo il pediluvio o una bella doccia calda di fine giornata.

In questo caso dovremmo utilizzare una crema specifica per piedi e massaggiare delicatamente senza dimenticarci delle dita e delle caviglie.

In particolare, poi, forse pochi lo sanno ma per dire addio a piedi screpolati e secchi dobbiamo scegliere questa fantastica crema che si adatta perfettamente all’automassaggio. Ma in più ci potrebbe far dimenticare secchezza e ruvidità. La sensazione dei piedi stanchi, quindi, potrebbe essere contenuta proprio con questi incredibili rimedi naturali tra pediluvi, impacci e automassaggi. Ma ricordiamoci sempre di non sottovalutare mai lo stato di salute dei nostri piedi e di consigliarci con un medico. Dunque, non tutti conoscono questi 3 imperdibili rimedi naturali per alleviare la sensazione dei piedi stanchi.

Approfondimento

Per avere capelli belli e sani durante l’autunno basta seguire questi 6 incredibili consigli per tutti