Non tutti ci fanno caso ma questa applicazione che abbiamo sul cellulare può aiutarci a dimagrire e a migliorare lo stile di vita

Ormai non c’è nessuna persona che non abbia uno smartphone di ultima generazione. Li acquistiamo già con delle applicazioni incorporate come lo store per scaricare altre app, quelle adibite allo shopping online, la calcolatrice e così via.

Ma c’è un’altra applicazione davvero innovativa che può fare la differenza se abbiamo preso in considerazione l’idea di dimagrire e di allenarci. Non tutti ci fanno caso ma questa applicazione che abbiamo sul cellulare può aiutarci a dimagrire e a migliore lo stile di vita.

L’applicazione che fa da supporto alla nostra salute

In molti smartphone con sistemi operativi diversi come Ios e Android, c’è la medesima applicazione ma con un nome diverso. Mentre per l’IPhone questa si chiama “Salute”, per altri Android come il Samsung e il Huawei si chiama “Health”. Quest’app così innovativa monitora l’aspetto salutare della nostra vita quotidiana. Conta i passi che facciamo durante la giornata e registra la frequenza cardiaca. Non solo, monitora anche la qualità del sonno.

Per gli altri cellulari Android, se non presente tra le app, sarà facile cercare in Google Play con il nome Salute una app affine e gratuita per monitorare i propri movimenti.

Attraverso “Health” o “Salute” siamo in grado di conoscere quanti chilometri percorriamo durante la nostra passeggiata o una corsetta correlato alle calorie bruciate. In effetti, queste vengono bruciate con il metabolismo che a sua volta viene attivato con l’attività fisica. E non c’è niente di più efficace di un allenamento cardio-fitness. Proprio per questo, l’app riesce a captare la nostra frequenza cardiaca. Basta un’ora al giorno di corsa o di camminata a passo svelto che il nostro corpo brucerà le calorie in eccesso. “Health” o “Salute” saranno il nostro supporto. Sarà possibile anche programmare gli esercizi fisici che abbiamo intenzione di eseguire.

Il benessere però non si raggiunge solo con l’alimentazione sana e con l’attività fisica ma abbiamo bisogno di una rigenerazione totale tramite il sonno. Ecco che l’app ci consente di verificare la qualità del sonno giornalmente, settimanalmente e mensilmente.

