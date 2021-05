Tra gli inconvenienti peggiori che affliggono chi ama fare sport ci sono i dolori alle ginocchia. Soprattutto se siamo appassionati della corsa, dell’arrampicata o delle camminate in montagna, i dolori alle ginocchia possono essere un vero fastidio.

Ma c’è un modo per proteggere le nostre articolazioni e non sottoporle a troppo stress anche durante l’attività fisica più intensa. Se abbiamo sempre male alle ginocchia quando facciamo sport proviamo questo strumento semplicissimo, aderente e poco costoso che saprà fare miracoli.

Una fascia elastica rinforzata può fare al caso nostro

Se il dolore alle ginocchia è cronico, causato da un urto, una distorsione o una ferita è ovviamente sempre necessario rivolgersi a un medico. Ma se si tratta di semplice fastidio dovuto all’affaticamento quotidiano, possiamo porre rimedio con un semplice strumento.

Se abbiamo sempre male alle ginocchia quando facciamo sport proviamo questo strumento semplicissimo, aderente e poco costoso che saprà fare miracoli: un tutore leggero dotato di stecche di sostegno. Ma perché questo oggetto può rivelarsi così utile?

Sostegno e stabilizzazione

Un tutore di sostegno può aiutarci a non affaticare troppo le ginocchia. Si tratta di una semplice fascia rinforzata che sostiene e contiene il ginocchio, guidandolo in posizione. In questo modo, non sforzeremo troppo l’articolazione, e non faremo movimenti troppo bruschi, specialmente lateralmente. Queste ginocchiere non impediscono i movimenti, e sono adatte anche per la corsa e la camminata.

Sono preziosissime per la riabilitazione se abbiamo subito una distorsione, ma possono tornare utili anche a chi semplicemente vuole una sicurezza in più durante l’attività sportiva quotidiana. Possiamo trovare anche dei modelli traspiranti che non ci fanno sudare.

Specialmente se abbiamo le articolazioni infiammate o deboli questa può essere la soluzione per noi. Ma attenzione, anche il terreno su cui corriamo o camminiamo può avere una grande influenza sul benessere delle nostre ginocchia. Per questo, si dice che correre fa bene, ma non alle ginocchia. Ecco una soluzione per limitare al massimo dolore e infiammazione scegliendo il terreno adatto.