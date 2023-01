Togliere il trucco da occhi e viso senza struccante è possibile: ecco 4 rimedi della nonna

Quando andiamo fuori a cena, ad una festa oppure in vacanza, non possiamo non farci belli. Per questo motivo, il trucco ha un ruolo fondamentale nella nostra routine. Ma anche struccarsi non è un aspetto da sottovalutare, soprattutto per la salute della nostra pelle. Se ci troviamo senza struccante, non disperiamoci, ma proviamo questi rimedi della nonna davvero utili.

Il trucco è sicuramente un aspetto importante, soprattutto quando andiamo a feste ed eventi. Anche quando viaggiamo, non possiamo rinunciare a farci belle. Per questo motivo mettiamo in borsa sempre i nostri prodotti preferiti, in particolare quando dobbiamo soggiornare altrove.

Dopo il nostro impegno nel make-up, però, non dobbiamo dimenticare di struccarci prima di andare a dormire. Questo perchè l’accumularsi di prodotti sulla nostra pelle, potrebbe causare irritazioni e brufoli. Lo struccante è quindi un prodotto che non può assolutamente mancare nel nostro beauty. Potrebbe, però, accadere di dimenticarcelo a casa oppure potremmo trovarci in una situazione di emergenza che ci vede costrette a struccarci senza essere preparate.

Non preoccupiamoci, perchè ci sono delle alternative che non tutti conoscono e che ci potrebbero aiutare a togliere anche il trucco più resistente.

Togliere il trucco da occhi e viso senza struccante con prodotti direttamente dalla cucina

Il primo trucco è quello di utilizzare la camomilla. Infatti, anche se siamo in viaggio possiamo tranquillamente chiedere alla reception di procurarci una bustina. Prepariamo la nostra camomilla e facciamola intiepidire. Poi utilizziamo un dischetto, anche questo solitamente presente nelle camere d’albergo, e passiamolo delicatamente sugli occhi.

Una volta struccata questa zona, il resto sarà più facile. Infatti, gli occhi sono il punto più delicato da pulire e quindi bisogna prestare molta attenzione ai prodotti da utilizzare.

Un altro grande struccante completamente naturale è l’olio di oliva, meglio se extravergine. Infatti, l’olio è uno dei prodotti più efficaci per sciogliere il trucco, anche quello a prova d’acqua. Possiamo passarlo sul viso con un dischetto di cotone e vedremo subito dei risultati strabilianti. Se non vogliamo avere la pelle troppo unta, possiamo anche mescolarlo con un po’ di acqua. L’olio, inoltre, ha tantissime proprietà che nutriranno la nostra pelle.

Anche questo prodotto che abbiamo in borsa è un perfetto alleato

Non tutti sanno, inoltre, che anche il burro cacao è un fantastico struccante. Come gli oli, anche il grasso dello stick scioglie il trucco più resistente. Anche questo è un metodo semplicissimo per togliere il trucco da occhi e viso senza struccante.

Non passiamolo direttamente sul viso, ma prendiamone una piccola quantità con le dita. Poi massaggiamolo sulle aree da struccare. Lasciamo agire qualche secondo e rimuoviamo i residui con un dischetto di cotone umido. Cerchiamo, però, di non utilizzare troppo questo metodo perché un po’ aggressivo sulla pelle.

Detergente intimo per eliminare il trucco velocemente

Infine, il detergente intimo è l’ultimo rimedio per eliminare il trucco anche senza struccante. Essendo pensato per zone delicate, il detergente intimo è molto meno aggressivo rispetto ad altri saponi. Per questo motivo, si può utilizzare anche per la pelle più sensibile del viso.

Evitiamo, però, di utilizzarlo sugli occhi, preferendo gli altri metodi. Possiamo usarlo per eliminare il fondotinta velocemente sul resto del viso. Applichiamolo sempre con un dischetto di cotone e passiamolo sulla pelle, prima di risciacquare.