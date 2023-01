Negli ultimi 20 anni, o meglio da inizio nuovo millennio, Telecom Italia è stato uno dei grandi malati di Piazza Affari. Dai massimi del 2000, infatti, il titolo ha perso oltre il 95% e non ha mai dato segnali duraturi di ripresa. Adesso, dopo i minimi storici segnati nel corso del 2022, il ribasso su Telecom Italia può attendere. La debolezza delle ultime sedute, infatti, potrebbe essere agli sgoccioli e, soprattutto, non presenta aspetti che potrebbero impensierire i rialzisti. Ovviamente questo scenario dovrà superare la prova dei fatti, e verrà valutato e monitorato di volta in volta. Cosa attendere ora nei prossimi giorni?

Il ribasso su Telecom Italia può attendere: le prospettive per le prossime sedute secondo l’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 25 gennaio in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2565 euro.

Sono ben 28 sedute consecutive che le tendenza in corso, individuata attraverso l’incrocio delle medie, è rialzista. Un rialzo così prolungato non si vedeva dal 2019. In quell’occasione la sequenza di sedute al rialzo si fermò a 32.

Tuttavia va notato che sono ormai circa 10 sedute che le quotazioni sono in una fase di stanca e si stanno muovendo in una stretta fase laterale. Tutto ciò ha provocato un avvicinamento delle medie che potrebbe nel giro di qualche giorno portare a un incrocio ribassista. L’unico aspetto positivo che abbiamo notato in questa fase laterale ribassista è la diminuzione dei volumi. Nel corso delle sedute al ribasso, infatti, abbiamo assistito a una sistematica diminuzione dei volumi rispetto alla media dei cinque giorni precedenti.

Tra gli aspetti che potrebbero influenzare negativamente l’andamento di Telecom ce ne sono due che non vanno trascurati. Il primo è legato al fatto che le quotazioni si trovano in una situazione di ipercomprato. Il secondo è legato alla vicinanza dell’area di resistenza, 0,255 €, dalla quale nel luglio dello scorso anno, dopo un mesi di fase laterale è partita l’ultima gamba ribassista che ha portato a nuovi minimi storici.

Ovviamente il superamento di questo livello potrebbe portare al raggiungimento di area 0,28 €, prima, e a seguire di area 0,37 € e 0,45 €.

