Non sono il fedele Scorpione o il geloso Leone i segni falsi e traditori ma questi insospettabili incantatori

A volte le apparenze ingannano e quelli che passano per inaffidabili in amore, invece non lo sono. Così è anche per lo zodiaco, dove i segni più in vista rischiano di crearsi una cattiva fama.

In effetti ogni segno zodiacale porta con sé le sue caratteristiche. L’Acquario è un segno d’aria che ama distinguersi. Lo fa cercando di mostrare la sua originalità rispetto agli altri. Questo sforzo di essere differente lo porta a volte a esagerare. Si perde così spesso in progetti utopistici e di difficile realizzazione.

Un altro segno che ama mettersi in evidenza è il Leone. Il Sole brilla su quello che fa e gli regala doti da capo. Ama un certo seguito accanto a lui, tanto che a volte rischia il narcisismo. Però è impavido e cerca di trovare la strada migliore per portare a buon fine i suoi progetti. Con il suo fascino da leader non ha problemi anche nel campo dell’amore. Ciò che fa pensare ad una certa infedeltà. Cosa infondata e da sfatare perché non sono il fedele Scorpione o il geloso Leone i due segni più infedeli.

Così capita anche per lo Scorpione. È celebre per il suo sguardo magnetico, che non lascia indifferente chi lo incontra. A modo suo è un leader e cerca di portare a buon fine le sue iniziative. Solo che a volte le sue strade sono poco note, se non incompressibili. Ciò dipende dal fatto che nel suo animo aleggia un senso di mistero. Tuttavia si rivela la persona giusta quando c’è qualcuno in difficoltà che ha bisogno di un punto d’appoggio. Dotato di una buona intuizione, riesce bene nel campo degli affari. A differenza di quanto si crede, lo Scorpione è uno dei segni più fedeli, una volta trovato il partner.

Tra i segni, che sono più portati all’infedeltà e a mentire, non troviamo Leone e Scorpione.

Quelli invece che potrebbero avere queste caratteristiche sono altri. Dipende dal carattere che il segno dimostra, ma certamente anche dal tema natale. Si tratta di tutti gli aspetti che descrivono il possibile carattere che una persona riceverà. Si determina calcolando la posizione che gli astri hanno al momento della nascita.

In generale il segno che potrebbe presentare qualche tendenza di instabilità e di infedeltà sono i Pesci. Sono un po’ come delle anguille e cercano di sfuggire alle proprie responsabilità. Di fronte ad un fatto evidente potrebbero benissimo negarlo o trovare scuse astruse. Così potrebbe essere anche per quanto riguarda la fedeltà e la menzogna.

Anche i Gemelli hanno una certa tendenza all’infedeltà. Con il fatto che la realtà spesso li annoia, cercano di trovare delle soluzioni alternative per renderla più interessante. Cosa che li porta a una certa instabilità e a cambiamenti nella vita.

