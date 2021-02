A chi non è mai capitato di dimenticare una padella o una pentola sui fornelli con il triste risultato di trovarla bruciata? Oggi mostriamo 4 metodi infallibili per eliminare sporco e incrostazioni dalle padelle usando prodotti naturali: utilizzeremo prodotti che tutti abbiamo nelle nostre case come patate, sale grosso, fogli d’alluminio, aceto, bicarbonato e limone.

La combinazione di patate e sale

Questo metodo permette di esfoliare la superficie della padella eliminando quindi le incrostazioni e lo sporco residuo. Per farlo servono una patata e una manciata di sale grosso. Dunque, prendere una patata cruda e tagliarla a metà. Mettere del sale grosso sulla superficie da pulire e sfregarla con la patata cruda. Strofinare la superficie fin quando sarà pulita e risciacquare: una volta asciutta la padella risulterà come nuova.

La combinazione di sale e alluminio

Come abbiamo già visto in precedenza, il sale grosso permette di rimuovere lo sporco senza raschiare o rovinare le padelle. Se si possiede una padella in ferro, è meglio usare i fogli d’alluminio. Per farlo, bisogna mettere del sale grosso sulla superficie da trattare, prelevare un foglio di alluminio e stropicciarlo. Creare, dunque, una pallina e passarla sulla padella. Essa fungerà da paglietta abrasiva, ma in versione fai-da-te (ed usa e getta). Infine, passare la normale spugna con un po’ di detersivo e sciacquare con abbondante acqua.

La combinazione di limone e bicarbonato

Per rimuovere i fastidiosi residui di bruciato, si possono combinare il bicarbonato e il limone. Mettere due cucchiai di bicarbonato sul fondo della padella in maniera uniforme da coprire tutte le parti in cui ci sono residui bruciati. Prendere un limone, tagliarlo a metà ed utilizzare la parte centrale per strofinare contro la padella. L’azione del limone combinata al bicarbonato permetterà di rimuovere i residui indesiderati.

La combinazione di aceto e bicarbonato

L’ultimo metodo che consigliamo prevede di mettere un bicchiere di aceto bianco nella padella bruciata. Farla scaldare sui fornelli a fuoco medio, aggiungere un bicchiere e mezzo di acqua e portarla ad ebollizione. A questo punto, togliere la padella dal fuoco e versare due cucchiai di bicarbonato. Fare attenzione perché i due ingredienti reagiranno tra loro formando una schiuma. Lasciar agire per qualche minuto e passare con una spugna sulla padella: i residui verranno via con facilità.

Questi sono i 4 metodi infallibili per eliminare sporco e incrostazioni dalle padelle usando prodotti naturali: quando possibile è meglio evitare l’uso di prodotti chimici o industriali, specialmente quando, al loro posto, si possono utilizzare ingredienti che tutti possediamo nelle nostre case.

