Diversi piatti sono semplici, veloci ed economici ma allo stesso tempo golosissimi come le patatine fritte. Bastano patate olio e sale per mettere in tavola una pietanza che piace proprio a tutti, dai grandi ai bambini. Preparare le patatine fritte potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma a volte purtroppo si incontrano degli inconvenienti. Il disastro peggiore sono delle patatine che rimangono molli e umidicce, invece che croccanti. Ma come porre rimedio a questo problema e avere sempre delle patatine perfette? In realtà la soluzione c’è, ed è semplicissima. Si tratta di un vecchio trucco della nonna che funziona davvero e ci permetterà di mettere in tavola delle patatine fritte da favola. Vediamo come.

È questo il vero trucco degli chef per delle patatine fritte croccantissime e morbide da leccarsi i baffi

Di quale trucco stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta di eliminare l’amido in eccesso delle patate prima di metterle in padella. Eliminando l’amido, le patatine saranno non soltanto più croccanti, ma anche più leggere. È questo il vero trucco degli chef per delle patatine fritte croccantissime e morbide da leccarsi i baffi: basta lavare le patate prima di gettarle in padella per eliminare l’amido in eccesso. Vediamo come.

Affettiamole e poi laviamole accuratamente. Alcuni sbucciano le patate e le lavano intere. Ma in realtà per ottenere i risultati migliori è meglio prima affettarle, e solo dopo lavarle in modo da sciacquare bene ogni fettina. È importante creare delle fette tutte uguali in modo che ci mettano lo stesso tempo a friggere e cuociano in maniera uniforme. Procediamo in questo modo: affettiamo le patate e mettiamo le fette all’interno di uno scolapasta. Poi sciacquiamole sotto l’acqua corrente per qualche minuto, per eliminare completamente l’amido in eccesso. Una volta lavate, dovremo effettuare un altro passaggio importante.

Asciughiamole accuratamente per evitare schizzi di olio. Una volta lavate le patate tagliate a fette, è assolutamente fondamentale asciugarle con attenzione. Se gettassimo le patate in padella ancora bagnate, infatti, rischieremmo degli schizzi di olio bollente anche pericolosi. Usiamo quindi uno strofinaccio da cucina per asciugare alla perfezione ogni fetta prima di gettarla nell’olio

L’olio dovrà essere già bollente

Per risultati ottimali, gettiamo le patatine lavate e asciugate nell’olio quando questo raggiunge una temperatura molto calda. In questo modo, le patatine cominceranno immediatamente a friggere, e otterremo quella crosticina croccante che le rende così succulente. Saliamole soltanto a fine cottura per evitare che diventino molli.

