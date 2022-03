Il ritorno della primavera e delle belle giornate ci spinge a sostituire stivali e scarponcini con scarpe meno pesanti.

Tra i grandi ritorni per questa bella stagione 2022 una menzione d’onore va alle ballerine. Uniche nel loro genere sono calzature che si amano o si odiano. Gli uomini le detestano ma le donne tendono all’indecisione. Comode ed eleganti non sono sicuramente paragonabili a delle décolleté ma possono essere comunque molto femminili. Ottime per coprire i piedi durante il periodo estivo senza farci patire il caldo.

Tuttavia, oltre alle ballerine ci sono altre scarpe che in molti amano utilizzare in primavera. Tra queste le sneakers, specialmente quelle bianche.

Le scarpe da ginnastica dalle palestre si sono diffuse ovunque e le più giovani amano utilizzare anche alla sera.

Da alcuni anni tendono a spopolare scarpe da ginnastica con la suola platform, rialzata. Per questo 2022 continueremo a vederle ma lo stile più minimale farà il suo ritorno, la riconquista della semplicità.

Non soltanto ballerine per vestirsi bene ma anche queste scarpe da ginnastica bianche e primaverili che stanno bene con gonne e jeans

Le sneakers bianche sono perfette indossate in mille modi diversi. Semplici con i jeans neri o blu oppure con gonne e shorts.

In molti azzardano la scarpa da ginnastica bianca con un look dello stesso colore. Con un po’ di attenzione è possibile ricreare un abbinamento di effetto senza commettere errori.

Si consiglia di indossare un vestito bianco con le sneakers bianche e una camicia di lino sopra. In alternativa ottimi i jeans bianchi con le scarpe bianche e una camicia oversize a completare l’outfit.

Per la primavera, però, le sneakers bianche potranno essere abbinate a un paio di jeans, una blusa e un blazer.

Perfette anche con il cappotto nero ma si creerà uno stacco notevole che a non tutte potrebbe piacere. In questo caso si consiglia di indossare una maglietta o una camicia chiara.

Oltre al nero, poi, anche colori come il rosa, il rosso o il grigio desteranno meraviglia abbinati al bianco.

Quali comprare

Scegliere le sneakers bianche più adatte a noi sarà semplicissimo dal momento che vengono proposte da quasi tutti i brand.

Alcune saranno completamente bianche come le Superga in cotone a 65 euro o le Converse All Star a circa 70 euro.

In alternativa si potranno scegliere sneakers con dettagli colorati come le Diadora con inserti pastello a circa 60 euro.

Ancora, le classiche Adidas Stan Smith bianche con retro rosso, blu o verde non passano mai di moda e potremo indossarle nuovamente in questa stagione. Quindi, non soltanto ballerine per vestirsi bene ma anche queste scarpe da ginnastica bianche e primaverili.