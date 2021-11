Ormai le feste natalizie si stanno avvicinando sempre di più e molti di noi stanno pensando a cosa poter regalare a conoscenti e persone care.

Le piante sono generalmente amate ed apprezzate, specialmente nel periodo natalizio, durante il quale le usiamo anche per decorare la casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Esistono diversi tipi di piante tra cui scegliere, per esempio questa pianta rampicante a forma di cuore ideale per la casa sta spopolando per la sua bellezza.

Se siamo alla ricerca di un regalo economico da fare a Natale, che renda felice e sorpresa la persona cara, questa pianta potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Non solo Vischio ecco l’incantevole pianta coreografica e portafortuna perfetta da regalare per sorprendere tutti a Natale

Durante dicembre, ma soprattutto durante il periodo natalizio, ci sono delle piante specifiche che si utilizzano per decorare casa e che si donano proprio per l’occasione.

Per prima cosa è importante sapere che per avere la casa sempre profumata e accogliente potremo utilizzare questa bellissima pianta sempreverde dall’aroma fresco e inebriante.

Oltre al Vischio, sempre tradizionale, una pianta che viene particolarmente apprezzata in questo periodo è il Tronchetto della felicità.

Questa è una pianta sempreverde che è nota per essere esteticamente suggestiva e perfetta per abbellire il nostro appartamento.

È considerata infatti un vero e proprio complemento d’arredo per abbellire soprattutto gli studi ed i salotti.

Questa pianta è particolarmente longeva ed è molto semplice da coltivare, anche per chi non è particolarmente ferrato in materia.

Il Tronchetto della felicità, inoltre, sembrerebbe portare dei benefici sia dal punto di vista fisico che psicologico, rallegrando le nostre giornate con la sua presenza.

Per questa ragione, se la doneremo alle persone care sarà un gesto molto apprezzato, date le sue straordinarie caratteristiche.

Nell’area mediterranea potrebbe essere addirittura in grado di sopravvivere all’esterno, nonostante il freddo intenso della stagione invernale.

In questo caso, però, sarà fondamentale proteggere la pianta con del tessuto non tessuto o, se preferiamo, utilizzando anche della pacciamatura.

Non solo Vischio ecco l’incantevole pianta coreografica e portafortuna perfetta da regalare per sorprendere tutti a Natale o semplicemente per abbellire casa.

Maggiori informazioni e curiosità

Il Tronchetto della felicità è considerato fin dall’antichità pianta che porta fortuna e per questo motivo da avere sempre in casa con noi.

Nonostante ciò, per un periodo è divenuta popolare una leggenda metropolitana secondo cui nel suo tronco ci sarebbe stato un ragno velenoso.

Ovviamente negli anni successivi questa credenza è stata sfatata ed è ancora oggi una delle piante più amate per abbellire la casa.

Approfondimento

Per avere la casa profumata basta questa meravigliosa pianta decorativa poco conosciuta