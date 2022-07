I mercatini dell’usato diventano sempre più popolari. Sembrano spuntare come funghi non solo nelle città ma anche nei paesi di campagna. E ovviamente, tra gli oggetti più venduti ci sono gli abiti vintage. Vestiti, pantaloni, camicie, scarpe e borse dei decenni passati fanno furore non solo tra le signore, ma anche tra le ragazze giovani. Nonostante ciò, in realtà c’è un grande mercato non soltanto per gli abiti vintage, bensì anche per altri oggetti il cui valore sale sempre di più. Vediamo qualche esempio.

Telefoni, videogiochi, sterei, console

Una delle categorie più ricercate dai collezionisti sono gli oggetti tecnologici vintage. Tutti quei vecchi cellulari che abbiamo in soffitta, o le vecchie playstation, i giochi su dischi, o gli sterei, possono valere oro per gli appassionati. In particolare, sono i vecchi cellulari delle marche più conosciute a poterci far guadagnare un bel gruzzoletto. Ancora più preziosi sono i vecchi giochi, come i gameboy, i tamagotchi o i vecchi videogiochi su disco. Se li abbiamo a casa non buttiamoli assolutamente via, perché per chi è appassionato di storia della tecnologia, questi oggetti valgono oro.

Non solo vintage, ecco gli oggetti più cercati ai mercatini per far soldi subito

Altri oggetti estremamente ricercati sono pezzi di arredamento e mobilio. Ovviamente non si tratta di mobili qualsiasi, ma mobili che fanno parte della storia del design o oggetti diventati simbolici di un’epoca. In particolare, tra gli oggetti più amati dagli appassionati collezionisti o antiquari vi sono le lampade. Soprattutto quelle in stile industriale del secolo scorso. Altri oggetti che abbiamo in casa a cui dobbiamo prestare attenzione sono le sedie in legno, e in particolare quelle di una certa marca. Una volta erano molto comuni, ora sono ricercatissime dai collezionisti.

Collezioni di fumetti o cofanetti di serie

Non solo vintage, ecco altri oggetti che i collezionisti ricercano: le collezioni di fumetti o i cofanetti di serie tv. Vecchie edizioni di fumetti famosi possono valere davvero un bel gruzzoletto. Rovistiamo in cantina e in soffitta, perché se abbiamo vecchi fumetti potremmo metterli in vendita per una buona somma. Anche le riviste, come quelle di viaggio, o quelle di hobbisti, sono molto ricercate dagli appassionati. I cofanetti di serie di film, serie tv o cartoni animati vanno a ruba, e il loro valore si moltiplica esponenzialmente se si tratta di collezioni complete. Senza dubbio, quindi, non dobbiamo portare soltanto i vestiti ai mercatini dell’usato, bensì anche molti altri oggetti.

