L’amore per il collezionismo si applica agli oggetti più impensati. Tra i più nobili ci sono certamente la filatelia e la numismatica, ma sono in realtà moltissimi i campi che appassionano i collezionisti. Abbiamo già parlato ad esempio del collezionismo di fiammiferi (frughiamo in cucina perché potremmo trovare queste confezioni preziosissime), ma esiste anche quello di modellini, di giocattoli e di mille altri oggetti. Ma ci sono alcuni oggetti da collezionismo che praticamente tutti abbiamo in casa e del cui valore non siamo consapevoli. Vediamo di che cosa si tratta.

La glicofilia è il collezionismo delle bustine di zucchero

Ma di quali oggetti stiamo parlando? Ce le abbiamo tutti nei cassetti. Sembra strano, ma si tratta delle bustine di zucchero. Proprio così: le stesse bustine di zucchero che utilizziamo tutti i giorni al bar o al ristorante. Il collezionismo di bustine di zucchero, che ha le sue origini all’inizio del ventesimo secolo, sta tornando di moda negli ultimi tempi. I collezionisti sono disposti a sborsare anche cifre molto alte per delle bustine di zucchero storiche. La passione per il collezionismo di bustine di zucchero ha anche un nome: si chiama glicofilia (letteralmente, amore per il dolce). Le bustine possono essere sia piene che vuote (in questo caso si parla di paraglicofilia), ma in ogni caso gli esemplari migliori possono valere centinaia di euro. Ma vediamo più nel dettaglio quali bustine di zucchero valgono di più.

Ce le abbiamo tutti nei cassetti ma chi le colleziona sa che valgono una fortuna per gli appassionati

Frughiamo in cucina perché potremmo trovare dei veri tesori. Le bustine che valgono di più sono quelle commemorative, che ricordano un certo evento, personaggio, o luogo. Per una serie completa di queste bustine, i collezionisti sono disposti a sborsare circa 400 euro. Ma anche le singole bustine, specialmente se prodotte prima degli anni ‘80, possono valere decine di euro l’una. Attenzione poi alla forma e al contenuto. Particolarmente desiderate sono le bustine di forma rotonda, a cuore o a triangolo. Si moltiplicano le possibilità di guadagno se abbiamo bustine da collezione che contengono zucchero di canna o dolcificanti oltre al classico zucchero bianco. Quindi, ce le abbiamo tutti nei cassetti, ma se sappiamo riconoscere le bustine più preziose potremmo mettere da parte un bel gruzzoletto.

Cerchiamo quelle con marchi di locali famosi

Prestiamo attenzione anche alle bustine con il marchio di locali famosi. Se si tratta di un luogo rappresentativo, specialmente se ormai il locale è chiuso, queste bustine avranno un valore ancora maggiore. Niente male per un oggetto che vediamo tutti i giorni a cui spesso non facciamo caso.