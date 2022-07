Come cucinare uova e pomodori con questa facile ricetta estiva

Le uova sono uno degli alimenti più comuni e consumati ogni giorno. Ricchi di proteine, sono un alimento utilizzato per moltissime preparazioni che spaziano dagli antipasti ai secondi piatti. Ci sono moltissimi modi diversi per cucinare le uova. C’è chi le prepara sode, al tegamino, ripiene o strapazzate e chi le usa per rendere speciali altre pietanze. In estate, le uova sode arricchiscono le nostre insalate miste, ma oggi vogliamo suggerire una ricetta che vede questo alimento come protagonista. Molte persone preparano le uova strapazzate. Da sole sono squisite, ma perché non cogliere l’occasione di renderle ancora più buone usando un ingrediente speciale? Questo piatto sarà pronto in pochissimi minuti e sarà perfetto anche per chi non ama stare ai fornelli. Questa ricetta è ideale per chi vuole portare a tavola un piatto semplice ma diverso dal solito.

Ingredienti per 5 persone

5 uova;

30 g di burro;

30 g di trota affumicata;

3 pomodori;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Come cucinare uova e pomodori con una facile ricetta estiva

Iniziamo facendo scottare i pomodori in acqua bollente per un minuto. Scoliamoli ed eliminiamo la buccia e i semi. Tagliamo la polpa dei pomodori a dadini molto piccoli. Laviamo l’erba cipollina e tritiamola finemente. Tagliamo la trota affumicata a lamelle sottili.

A questo punto, tagliamo la calotta delle uova con le forbici e teniamo da parte i gusci. Mettiamo le uova in una terrina ed aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe. Sbattiamo le uova con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo.

Mettiamo del burro in un tegame e facciamolo fondere a fiamma molto bassa. Per evitare che si attacchi, usiamo un pentolino antiaderente. Aggiungiamo al burro le uova precedentemente sbattute e mescoliamole rapidamente usando un cucchiaio di legno. Per un buon risultato, manteniamo la fiamma bassa: in questo modo le uova risulteranno morbide e non grumose.

Trasferiamo le uova strapazzate nei gusci tenuti da parte e adagiamoci sopra i pomodori tagliati a dadini e la trota affumicata a listarelle. Per la conservazione si consiglia di riporle in frigorifero ma di consumarle subito dopo averle preparate. In questo modo non rischieranno di perdere la loro consistenza.

Alternativa

Possiamo preparare questa ricetta in diverse varianti. Proviamola sostituendo la trota affumicata con il salmone per una ricetta sfiziosa e ricca di gusto. Ecco, quindi, come cucinare uova e pomodori con una ricetta molto facile e veloce.

