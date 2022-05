La rivoluzione digitale ha ormai colpito anche i pubblici uffici italiani. Già da diversi anni, per esempio, lo SPID è diventato uno strumento irrinunciabile per accedere a diversi servizi online. Grazie a questo si può entrare nella maggioranza dei siti governativi, accedendo alle proprie aree private in maniera univoca e sicura. Lo SPID è necessario per le pensioni, per il reddito di cittadinanza e per tante altre importanti funzioni e servizi. Uno strumento simile è la carta d’identità elettronica, che consente di autenticarsi ai servizi digitali della pubblica amministrazione: non solo SPID ma anche con altro, quindi.

Il sistema è semplice, rapido, e soprattutto interconnesso con tutti gli uffici e i servizi digitali dello Stato italiano. Grazie anche all’applicazione ufficiale CIE ID è possibile sfruttare tutti i vantaggi della carta d’identità elettronica. Può sembrare assurdo, ma semplicemente con il proprio smartphone e lasciando a casa i documenti fisici si può comunque avere a disposizione una versione digitale della carta d’identità perfettamente valida in ogni ambito. Con pochi passaggi si può registrare il documento all’interno del proprio cellulare, e sfruttare una serie di tecnologie che permettono di utilizzarlo al meglio.

Non solo SPID ma per avere sul cellulare anche questo importante documento di riconoscimento sempre a disposizione ecco come fare

La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione CIE ID, che è quella ufficiale italiana rilasciata dalla Pubblica amministrazione. La si può trovare gratuitamente su qualsiasi app Store, che sia iOS o Android. Quando la carta d’identità digitale viene rilasciata dall’ente responsabile, assieme ad essa viene consegnato un codice PIN. Al momento dell’istallazione dell’applicazione, verrà richiesto proprio questo codice. Per questo è importante conservarlo. La procedura, per andare a buon fine, richiede che lo smartphone possegga un lettore NFC. Si tratta di un particolare strumento in dotazione agli smartphone più recenti: basta averlo comprato negli ultimi quattro/cinque anni.

Una volta inserito il codice PIN, basterà avvicinare la carta d’identità al lettore NFC del proprio smartphone. L’applicazione si prenderà cura di completare la procedura in pochi minuti. L’app consente anche di abilitare l’identificazione biometrica, quindi con impronta digitale o FaceID. Basterà quindi aprire l’applicazione per trovare la propria copia digitale della carta d’identità elettronica, valida sia per i login sui siti della Pubblica amministrazione sia come documento d’identità. Un bel passo avanti per rendere l’Italia più digitale e per incoraggiare l’utilizzo di strumenti innovativi ai cittadini. Uno tra gli obiettivi del PNRR.

