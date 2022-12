Non solo sotto l’albero: ecco 5 modi originali per dare un regalo e lasciare a bocca aperta

La sorpresa che suscita un dono è commisurata all’originalità del pensiero. Ma anche il modo che si sceglie per consegnare il regalo rende tutto più unico.

Se desideriamo davvero lasciare un ricordo indelebile, dobbiamo pensare ad una consegna fuori dall’ordinario.

In questo periodo tutti i doni sono in bella mostra sotto l’albero di Natale, con le loro confezioni colorate, eleganti e luccicanti.

Ma il dono più speciale potrebbe non essere messo lì. Come fare per stupire? Ecco le idee più carine da mettere in pratica.

Non solo sotto l’albero: ecco come camuffare un regalo e sorprendere tutti

I modi possono essere diversi: romantico, scherzoso, a sorpresa. L’importante è che il destinatario del dono non si aspetti una consegna diversa dal solito.

Se si tratta di un regalo ad un bambino, anziché l’arrivo di un parente travestito da Babbo Natale si può pensare ad una caccia al tesoro. Potremmo far trovare sotto l’albero al piccolo una mappa lasciata da Babbo Natale e, seguendo le indicazioni, il bambino potrà scovare il pacco tanto desiderato.

Un altro modo divertente può essere adottato per un regalo di piccole dimensioni. Se conosciamo i gusti del destinatario, potremmo confezionare il dono in un sacchetto per alimenti e farlo inserire all’interno del suo dolce preferito. Al taglio la sorpresa salterà fuori lasciando stupito l’ignaro ricevente. Dovremo essere pronti con lo smartphone per immortalare l’espressione di quel momento.

Scatole cinesi e piccoli nascondigli

Un dono di piccole dimensioni normalmente viene posto sotto l’albero all’interno di un sacchetto regalo. In questo modo può essere facilmente intuibile il contenuto, specialmente se la busta riporta l’intestazione del negozio.

Per ovviare a questo inconveniente e non rovinare la sorpresa, possiamo acquistare delle scatole di dimensioni crescenti. Inseriremo il regalo nella scatola più piccola e metteremo le scatole una nell’altra come se fossero delle matrioske. Sarà divertente osservare l’apertura del regalo con il susseguirsi di scatole e scatoline.

Un altro modo per nascondere l’oggetto è quello di depistare il destinatario.

Potremmo acquistare una scatola di prodotti per il corpo. Si tratta di un regalo banale e un po’ scontato che sicuramente non manderà in visibilio chi lo riceve. All’interno della confezione possiamo celare il vero regalo, molto più prezioso e ricercato. Lasciamo che per qualche minuto il destinatario resti deluso, per poi invitarlo ad aprire la confezione, magari con la scusa di apprezzare il profumo dei prodotti. Qui scatterà la vera sorpresa.

Una consegna scenografica indimenticabile

Un regalo diverso si può consegnare non solo sotto l’albero: ecco come possiamo fare.

Potremmo mettere sotto l’albero un dono di pochi euro o qualcosa che il ricevente non desidera affatto. Riempiamo l’auto di palloncini con l’elio e posizioniamo sul sedile il vero regalo.

Il destinatario, dopo la delusione iniziale, dovrà far volare in cielo tutti i palloncini e poi potrà scoprire la vera sorpresa che abbiamo scelto.