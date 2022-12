Nessuno conosce il vero significato delle palline di Natale e come posizionarle

Sui social imperversano le immagini degli alberi di Natale. Quasi tutti sono pronti ad accogliere pacchetti sgargianti, regali desiderati o sorprese inaspettate.

Ci sono gli addobbi più svariati. Che siano eleganti, naif, casalinghi o degni di un vero interior designer, gli alberi natalizi decorano casa e donano il calore delle feste.

Capita però di scegliere le decorazioni solo in base al gusto estetico, senza domandarci quale significato possa esserci dietro ad un oggetto.

Nessuno conosce il vero significato degli addobbi natalizi più famosi

Le palline sono le decorazioni più usate in assoluto. Capita di acquistarne qualcuna nelle occasioni più disparate. C’è chi ama aggiungerne una nuova ogni anno, chi preferisce addobbare l’albero con palline tutte uguali. Altri ancora scelgono più colori piuttosto che un addobbo monocromatico.

Anticamente l’albero di Natale era la rappresentazione delle esperienze di vita ed era dunque composto da oggetti che richiamavano gli accadimenti. Al posto delle luci venivano usate delle candele che, con la loro fiamma, rappresentavano la saggezza e le potenzialità dell’uomo. Ma le palline erano sempre di forma sferica. Perché la scelta di questa forma?

La sfera è simbolo di purezza, perfezione e uguaglianza. Le palline racchiudono ciò che non va, donando un nuovo spirito costruttivo e rendendo leggero ogni pensiero negativo. Le palline infatti sono sempre leggerissime!

Come addobbare l’albero di Natale e quante palline ci vanno?

Palline in vetro, personalizzate o in plastica: l’importante è posizionarle nel modo giusto! È vero che nessuno conosce il vero significato delle decorazioni che vanno sull’albero, ma è anche vero che pochi lo addobbano nel modo giusto.

Se abbiamo addobbi di dimensioni diverse, dovremmo posizionare i più piccoli nella parte alta dell’albero e man mano scendere aumentandone la grandezza. Ovviamente prima di attaccare le palline dovremo inserire tra i rami le luci. I fili luminosi possono essere posizionati a spirale o a zig zag. È consigliabile fare questa operazione con le luci accese, per verificare passo per passo che non restino zone d’ombra.

Le palline o altre decorazioni non dovranno poi essere attaccate soltanto all’estremità dei rami. La visione d’insieme non sarebbe gradevole. Inserendo invece palline e decorazioni anche tra gli aghi, l’aspetto sarà pieno e festoso.

Se il nostro albero è alto un metro e mezzo, avremo bisogno di circa 50 palline. Se abbiamo un albero di 180 centimetri dovremo comprare 60 palline e aggiungerne 10 ogni 20 centimetri di altezza in più.

Quale albero di Natale è il migliore?

Naturalmente un abete vero dona un effetto migliore. Ma ci sono anche molti alberi sintetici realistici e di buona qualità. Sarebbe opportuno scegliere un albero facendo in modo che la sua punta resti distante dal soffitto circa 50 centimetri. Optare per un albero troppo grande o troppo piccolo rispetto all’ambiente rovinerebbe l’effetto finale. Se lo spazio in casa proprio non c’è, meglio disseminare in vari punti più alberelli, stilizzati, con bacche o a LED. L’aria natalizia pervaderà ugualmente la nostra dimora.