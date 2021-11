Il vecchio detto recita “altezza mezza bellezza”. Per quanto possa essere un semplice detto tutti noi sappiamo come l’altezza sia una caratteristica fisica apprezzata al giorno di oggi. Per questo motivo in molti cercano di sembrare più alti usando alcuni stratagemmi.

É possibile indossare abiti che slancino la figura oppure indossare scarpe con il tacco. Tra tutte le scarpe dovremmo scegliere quelle in grado di slanciare la figura e farci sembrare più alte e longilinee. Dunque, oggi spiegheremo perché non solo slancia e dona femminilità ma questa scarpa è anche comodissima ed elegante.

Un modello senza tempo ormai diventato un classico

Se non siamo persone particolarmente alte e longilinee, è possibile che abbiamo pensato a vari modi per apparire più alti e slanciati. Per perseguire questo obiettivo è molto importante scegliere i modelli di abbigliamento giusti, che ci aiutino a migliorare il nostro fisico.

Dovremmo preferire pantaloni aderenti a livello delle cosce e maglie della giusta taglia oltre a scarpe affusolate che slancino il piede e la gamba.

Da evitare assolutamente tutti quegli indumenti come maglioni extra large e pantaloni larghi.

In particolare, dovremmo prestare molta attenzione al modello di scarpa. Da evitare le scarpe larghe o che tagliano il polpaccio a metà e da preferire quelle che scoprono la caviglia. Tra tutti i modelli, oggi parleremo di una scarpa classica femminile ed elegante.

Non solo slancia e dona femminilità ma questa scarpa è anche comodissima ed elegante

La scarpa di cui parliamo oggi ha origini antiche e da almeno duecento anni rappresenta stile e classe femminili. Stiamo parlando della francesina, un modello di scarpa stringata caratterizzata da un tacco medio che avvolge il piede e scopre la caviglia. Questo modello intramontabile è solitamente realizzato in pelle ma si trova anche in altri materiali.

La francesina è perfetta per chi vuole apparire più alta, perché slancia la gamba e il piede e ci dona sei o sette centimetri in più. Lascia libera la caviglia e crea l’illusione che la gamba sia più lunga e magra.

L’aspetto migliore di questo modello è certamente la sua comodità, unica per trattarsi di una scarpa con il tacco. La francesina non è solo comoda ed elegante ma è anche molto versatile. Può infatti essere indossata di giorno, con uno stile più casual e informale, e la sera per occasioni più ricercate.

